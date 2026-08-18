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Thế giới

Đại hội đồng Liên hợp quốc đối thoại với các ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký

ClockThứ Sáu, 21/08/2026 15:00
Trong hai ngày 19-20/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lần lượt tổ chức các phiên đối thoại tương tác với hai ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

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 Nhà ngoại giao người Ecuador, bà Ivonne A-Baki, và nhà ngoại giao người Uganda, ông Olara Otunnu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong phiên đối thoại ngày 19/8, nhà ngoại giao người Uganda, Olara Otunnu, cho rằng, ưu tiên trước mắt phải tập trung vào sự gia tăng của các cuộc xung đột gây nhiều thương vong.

Để đạt được mục tiêu này, ứng cử viên Olara Otunnu cam kết sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine, giải quyết cuộc khủng hoảng tại Gaza, hỗ trợ thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa dân chủ Congo, phối hợp Liên minh châu Phi và các đối tác toàn cầu khác nhằm chấm dứt xung đột tại Sudan, ủng hộ các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện liên quan xung đột tại Iran, đồng thời xây dựng một cơ chế chống khủng bố có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ hơn tại vùng Sừng châu Phi và khu vực Sahel.

Ông Otunnu cũng cam kết khôi phục sự đồng thuận về quyền con người, cải tổ Liên hợp quốc, giảm bớt khó khăn về tài chính và đổi mới cơ chế tài chính của tổ chức này, khai thác những cơ hội chưa từng có do trí tuệ nhân tạo mang lại, tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực, đồng thời kết nối lại công chúng toàn cầu với Liên hợp quốc.

Trong phiên đối thoại ngày 20/8, nhà ngoại giao người Ecuador, Ivonne A-Baki, cho biết, nếu được lựa chọn làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà muốn trở thành một nhà lãnh đạo thay vì một nhà quản lý.

Ứng cử viên Ivonne A-Baki nhấn mạnh, định hướng dẫn dắt của bà đối với Liên hợp quốc không nhất thiết phải là cải cách, mà là sự đổi mới.

"Đổi mới cam kết về xây dựng hòa bình và ngăn ngừa chiến tranh. Đổi mới cam kết về thúc đẩy phẩm giá con người và tiến bộ xã hội, cũng như đổi mới tầm nhìn về một Liên hợp quốc - nơi các quốc gia trên thế giới cùng hợp tác để đạt được nhiều hơn những gì mỗi quốc gia có thể đạt được khi hành động riêng lẻ”, bà Ivonne A-Baki chia sẻ.

Bà cam kết thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình và kiến tạo hòa bình, hiện đại hóa Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khơi thông các nguồn tài chính, đồng thời bảo vệ phẩm giá con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Đại hội đồng Liên hợp quốc bắt đầu tổ chức các phiên đối thoại tương tác với ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc từ cuối tháng 4/2026. Sáu ứng cử viên khác đã lần lượt tham gia các phiên đối thoại tương tác của Đại hội đồng.

Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm Antonio Guterres sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tổng Thư ký tiếp theo sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị này từ ngày 1/1/2027.

https://nhandan.vn/dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-doi-thoai-voi-cac-ung-cu-vien-cho-vi-tri-tong-thu-ky-post983273.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Đại hội đồng Liên hợp quốcđối thoạiứng cử viênTổng Thư ký
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