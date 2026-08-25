ASEAN tăng cường đối thoại về đầu tư có trách nhiệm vì an ninh lương thực và khí hậu

Quang cảnh Đối thoại nghị viện đa bên về đầu tư có trách nhiệm vì an ninh lương thực và khí hậu.

Đối thoại do Quốc hội Campuchia phối hợp Ban Thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức.

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong việc tạo nên diễn đàn quan trọng để các nghị sĩ và các đối tác có cơ hội trao đổi quan điểm về việc thực thi chính sách, tăng cường đầu tư và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Theo ông Cheam Yeap, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có khủng hoảng khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực như hiện nay, Đối thoại cần tập trung tìm kiếm giải pháp xây dựng khả năng phục hồi của hệ thống lương thực, kinh tế, thương mại và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư bền vững, thân thiện với khí hậu tại Campuchia cũng như khu vực ASEAN.

Tại Đối thoại, các nghị sĩ đại diện các nước ASEAN, cùng đại diện các bộ và cơ quan liên quan của Campuchia, các đối tác phát triển quốc tế và khu vực tư nhân nhất trí cho rằng biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa trong tương lai mà thật sự đã trở thành cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang phải đối mặt ngay hôm nay và đòi hỏi sự hợp tác chung khẩn cấp.

Các đại biểu đã chỉ ra các giải pháp chiến lược quan trọng để ứng phó khủng hoảng khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực như: Tăng cường quản trị và tính minh bạch thông qua xây dựng hệ thống quản trị vững mạnh, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu thông qua việc nâng cao các kỹ thuật và hệ thống có khả năng chống chịu, linh hoạt và dễ thích ứng; Ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Các cuộc thảo luận và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia tại diễn đàn kéo dài hai ngày 25 và 26/8 tại Phnom Penh được kỳ vọng đem những thông tin quan trọng, gắn liền với quyết tâm rõ ràng và sứ mệnh chung của khu vực đó là bảo đảm các khoản đầu tư vào nông nghiệp mang lại lợi ích thật sự cho người dân, cải thiện sinh kế của nông dân, tạo việc làm và xây dựng một hệ thống lương thực khu vực bền vững.

https://nhandan.vn/asean-tang-cuong-doi-thoai-ve-dau-tu-co-trach-nhiem-vi-an-ninh-luong-thuc-va-khi-hau-post984374.html