Chính quyền phải đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân

Chiều 21/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành liên quan báo cáo các bất cập trong hoạt động xúc tiến đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án; quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin các chuyên mục “Giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp”, “Hiến kế” trên nền tảng Hue-S. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Số hóa để giảm thời gian, tăng trách nhiệm

Theo báo cáo của các sở, ngành, công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư thời gian qua đã được quan tâm triển khai, nhiều khó khăn, vướng mắc của các dự án từng bước được rà soát, xử lý. Song, quá trình chuẩn bị, kêu gọi và triển khai một số dự án vẫn còn những khó khăn liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, đất đai, giải phóng mặt bằng và việc phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, tiến độ giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến dự án còn kéo dài do nhiều nguyên nhân, trong đó có đặc thù của từng dự án, yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và việc hoàn thiện hồ sơ của nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ xúc tiến, hỗ trợ đến triển khai dự án; xác định rõ việc gì, cơ quan nào làm, thời hạn bao lâu và trách nhiệm thuộc về ai.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, thành phố cần có công cụ theo dõi xuyên suốt quá trình triển khai dự án, qua đó nhận diện ngay dự án đang vướng ở khâu nào, vì sao chậm và cơ quan nào chịu trách nhiệm xử lý. Đây cũng phải là cơ sở để lãnh đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo và đánh giá hiệu quả thực thi công vụ.

Một yêu cầu được đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh là đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết thủ tục đầu tư, tăng xử lý trực tuyến, lượng hóa thời gian xử lý và cảnh báo những khâu thường xuyên chậm trễ. Dữ liệu về dự án, danh mục kêu gọi đầu tư, khu đất dự kiến đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm đầy đủ, chính xác và dễ tiếp cận.

Thành phố cũng nghiên cứu xây dựng bản đồ số các dự án kêu gọi đầu tư, tích hợp thông tin về vị trí, hiện trạng, quy hoạch và các dữ liệu liên quan. Qua đó, nhà đầu tư có thể chủ động tìm hiểu cơ hội ngay từ đầu, giảm thời gian đi lại, tìm kiếm và hoàn thiện thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, phấn đấu rút ngắn khoảng 50% thời gian, thủ tục hành chính trong xử lý hồ sơ đầu tư, trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Với những hồ sơ chưa thể giải quyết trong thời hạn quy định, cơ quan xử lý phải chủ động thông tin cho doanh nghiệp, nêu rõ nguyên nhân, tiến độ và hướng xử lý, thay vì để nhà đầu tư phải chờ đợi hoặc tự tìm hiểu.

Du khách nước ngoài tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp Huế.

“Hiến kế” phải có người nghe, người trả lời

Liên quan đến quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin tại chuyên mục “Giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp” trên Hue-S, theo đề xuất, dự kiến thời gian từ khi tiếp nhận đến hoàn thành xử lý, trả lời kết quả là 7 ngày làm việc. Cơ quan, đơn vị được giao xử lý có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả trên hệ thống; Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh theo dõi, đôn đốc tiến độ, tổng hợp các trường hợp quá hạn hoặc có nguy cơ quá hạn.

Đối với chuyên mục “Hiến kế”, dự thảo quy trình hướng đến thiết lập cơ chế thống nhất trong tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, tổng hợp, báo cáo và phản hồi các nội dung hiến kế; qua đó huy động trí tuệ, kinh nghiệm, sáng kiến của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức và người Huế trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Quy trình được tổ chức từ khâu tiếp nhận, tạo hồ sơ, sàng lọc, đánh giá đến tham vấn, phân loại, báo cáo và theo dõi kết quả xử lý; Viện Nghiên cứu phát triển thành phố là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, “Hiến kế” nếu được tổ chức tốt sẽ trở thành một “kho tri thức” của thành phố, nơi tập hợp sáng kiến, kinh nghiệm và góc nhìn từ người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, du khách và người Huế trong, ngoài nước.

“Ý tưởng có thể đến từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải tiếp nhận, sàng lọc, xử lý và khai thác những thông tin đó như thế nào để tạo ra giá trị cho sự phát triển của thành phố”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp nhận, phân tích, phân loại kiến nghị; đồng thời khai thác dữ liệu để hỗ trợ dự báo, quản lý và điều hành.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, điều quan trọng nhất khi xây dựng các quy trình và nền tảng này là phải thay đổi cách chính quyền tương tác với người dân và doanh nghiệp: Không chỉ tiếp nhận mà phải lắng nghe; không chỉ xử lý mà phải phản hồi; không chỉ giải quyết trước mắt mà phải đồng hành xuyên suốt. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một chính quyền cầu thị, công khai, minh bạch, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.