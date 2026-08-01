Hỗ trợ doanh nghiệp từ nhu cầu thực tế

Học viên trình bày kết quả thảo luận tại khóa tập huấn do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế phối hợp tổ chức.

Hiệu quả

Khóa đào tạo “Ứng dụng AI trong tái cấu trúc doanh nghiệp: Chiến lược và ứng dụng thực tiễn” do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế phối hợp với Sở Tài chính tổ chức giữa tháng 5 vừa qua thu hút đông đảo lãnh đạo, cán bộ quản lý, phụ trách nhân sự và vận hành của các DN trên địa bàn thành phố tham gia.

Dưới sự hướng dẫn mang tính thực chiến của chuyên gia giàu kinh nghiệm trong tư vấn nhân sự và quản trị DN, học viên được thực hành cách sử dụng AI hiệu quả trong từng nhiệm vụ, công việc. Trong đó, tập trung sử dụng AI vào khâu quản trị DN, từ việc rà soát bộ máy, nhận diện nhiệm vụ chồng chéo cho đến phân tích khối lượng công việc và đánh giá hiệu quả nhân sự. Qua khóa học, DN có thể vận dụng AI để xây dựng chức năng, nhiệm vụ; thiết kế quy trình phối hợp, hệ thống chỉ số đánh giá công việc, khung năng lực và tiêu chuẩn nhân sự. Từ đó, người quản lý có thêm cơ sở sắp xếp nguồn lực hợp lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả công tác vận hành.

Theo bà Hồ Nhật Phương, Giám đốc Công ty TNHH SBC Hoàng Gia, nội dung đào tạo đã đi vào những vấn đề mà DN quan tâm, nhất là ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị. “Điều DN cần không chỉ là cập nhật kiến thức mới mà còn phải biết vận dụng vào từng phần việc cụ thể. Qua các chương trình, chúng tôi có thêm cơ sở để rà soát quy trình hoạt động, nhận diện những khâu còn hạn chế và từng bước nâng cao hiệu quả quản trị”, bà Phương chia sẻ.

Khóa đào tạo “Tài chính xanh - Chuyển đổi xanh” được tổ chức đầu tháng 7 vừa qua cũng mang đến cho các DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hợp tác xã cách tiếp cận mới đối với nguồn vốn và yêu cầu phát triển bền vững. Qua đó, DN được hướng dẫn xác định nhu cầu vốn, tìm hiểu các công cụ tài chính xanh, khung pháp lý và hệ thống tổ chức tín dụng; thực hành xây dựng hồ sơ vay vốn, đề xuất dự án và kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện của từng đơn vị...

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cũng phối hợp tổ chức các chương trình phổ biến chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, tiền lương, hợp đồng lao động và chính sách hỗ trợ dành cho DN mới thành lập, DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Những nội dung tưởng như mang tính thủ tục lại tác động trực tiếp đến “sức khỏe” của DN. Việc kê khai thuế chưa đúng, xây dựng hợp đồng lao động thiếu chặt chẽ hay thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm có thể làm phát sinh chi phí, rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến hoạt động lâu dài.

Giúp doanh nghiệp “đi đường dài”

Theo ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế, các hoạt động hỗ trợ DN của Hiệp hội thời gian qua đều được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng nhóm DN. Chẳng hạn, DN mới thành lập cần kiến thức về khởi sự, pháp luật, thuế và quản trị tài chính; DN đang tăng trưởng cần tối ưu bộ máy, nhân sự và quy trình; trong khi các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng, hướng đến xuất khẩu phải đáp ứng thêm những yêu cầu về công nghệ, môi trường và trách nhiệm xã hội.

“Mỗi nhóm DN, mỗi giai đoạn phát triển có những yêu cầu khác nhau. Vì vậy nội dung đào tạo, kết nối và tư vấn đã được chúng tôi lựa chọn phù hợp, có trọng tâm, không dàn trải”, ông Mỹ chia sẻ.

Ông Trần Văn Mỹ khẳng định, Hiệp hội không làm thay DN trong tổ chức sản xuất, lựa chọn chiến lược hay đầu tư công nghệ, mà tập trung hỗ trợ DN nâng cao nội lực. Trên cơ sở nắm bắt những khoảng trống về năng lực, Hiệp hội kết nối với các chuyên gia, cập nhật chính sách và tạo môi trường để doanh nhân trao đổi kinh nghiệm, cùng tìm giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.