Thị trường năng lượng 'nóng' trở lại

ClockThứ Năm, 12/03/2026 15:25
Chỉ sau một phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent vọt lên sát mốc 92 USD/thùng, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

Mỹ và các nước IEA đồng loạt "xả kho" dầu ứng phó xung đột Trung ĐôngCăng thẳng hạ nhiệt đẩy giá dầu lao dốc

 

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu Brent trở lại mốc 92 USD/thùng

Thị trường năng lượng một lần nữa “nóng” trở lại khi giới đầu tư gia tăng lo ngại về triển vọng nối lại dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Khép lại phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent bật tăng gần 4,8%, tái lập mốc 92 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI cũng tăng 4,55%, lên 87,25 USD/thùng.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ghi nhận mới nhất cho thấy có thêm 3 tàu chở hàng bị nhắm mục tiêu, nâng tổng số phương tiện gặp nạn tại khu vực này lên ít nhất 14 chiếc kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Diễn biến này đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý nhà đầu tư, làm dấy lên lo ngại rằng tuyến vận chuyển năng lượng “huyết mạch” của thế giới có thể bị phong tỏa trong thời gian dài.

 

Nỗi lo càng gia tăng sau khi xuất hiện thông tin Hải quân Mỹ đã từ chối hàng loạt đề nghị từ các công ty vận tải biển về việc hộ tống quân sự qua eo biển Hormuz. Theo phía Hải quân Mỹ, rủi ro an ninh và nguy cơ bị tấn công tại khu vực này vẫn ở mức quá cao, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp lực lượng hộ tống hải quân bất cứ khi nào cần thiết để nối lại hoạt động vận chuyển dọc theo tuyến đường thủy quan trọng này.

Trước sức ép từ thị trường, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đưa ra khuyến nghị xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược toàn cầu. Đây được xem là đợt can thiệp quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này nhằm kìm hãm đà tăng mạnh của giá dầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định biện pháp “chữa cháy” này vẫn chưa đủ bù đắp lượng cung có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng từ khu vực Trung Đông.

 

Áp lực dư cung gia tăng, giá đường tiếp tục suy yếu

Ở chiều ngược lại, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực bán áp đảo khi hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm đều đồng loạt giảm giá. Trong đó, giá đường thế giới tiếp tục ghi nhận phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng đường 11 kỳ hạn tháng 5 đã điều chỉnh giảm 0,9%, lùi về mức 314,16 USD/tấn; trong khi đó, giá hợp đồng đường trắng cũng giảm 1,15% xuống mức 413,6 USD/tấn.

Theo MXV, áp lực dư cung tiếp tục là yếu tố cốt lõi chi phối diễn biến thị trường đường toàn cầu. Trong báo cáo phát hành ngày 27/2 vừa qua, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo thị trường sẽ bước vào trạng thái thặng dư 1,22 triệu tấn trong niên vụ 2025-2026, đảo chiều hoàn toàn so với mức thâm hụt 3,46 triệu tấn ghi nhận ở niên vụ 2024-2025 trước đó.

Theo baochinhphu.vn
