Doanh nghiệp tăng tốc, lao động vào guồng sản xuất mới sau Tết

Không khí lao động làm việc khẩn trương sau Tết tại Công ty TNHH MSV

Nhanh chóng ổn định sản xuất

Tại Công ty CP Dệt may Huế, hơn 4.000 NLĐ trở lại làm việc đầy đủ ngay sau kỳ nghỉ tết Bính Ngọ; các dây chuyền vận hành đồng bộ để bảo đảm tiến độ các đơn hàng đã ký kết từ trước. Do đặc thù ngành thời trang, các lô hàng phục vụ thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Australia… phải được triển khai ngay sau kỳ nghỉ Tết để kịp mùa vụ. Vì vậy, DN phải duy trì nhịp độ sản xuất liên tục, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn.

Không khí làm việc tại các phân xưởng của DN cũng diễn ra khẩn trương. Chị Trần Thị Tâm, công nhân may chia sẻ: “Sau Tết trở lại làm việc, ai cũng vui vẻ, hào hứng. Ban lãnh đạo công ty cũng gặp mặt, lì xì đầu năm tạo động lực để chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp công việc”.

Năm 2025, Công ty CP Dệt may Huế ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 112,3% kế hoạch, tăng 15,6% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 135,7% kế hoạch, tăng 38,4%. Thu nhập bình quân đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,4%. Năm nay, DN đặt mục tiêu duy trì ổn định sản xuất, giữ vững doanh thu, lợi nhuận trên cơ sở tăng 10% tiền lương cho NLĐ; thu nhập bình quân dự kiến đạt khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Tại Công ty TNHH MSV, hoạt động sản xuất cũng nhanh chóng vào guồng trở lại. Toàn thể NLĐ trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Các dây chuyền vận hành ổn định ngay trong ngày đầu làm việc. Theo ông Lê Quý Hoàng, Trưởng bộ phận Tổng vụ, Chủ tịch Công đoàn công ty, hiện DN có 1.100 NLĐ, thu nhập bình quân năm 2025 đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Theo đại diện DN, kế hoạch đơn hàng năm 2026 của Công ty đã được bảo đảm từ sớm, tạo điều kiện thuận lợi để DN chủ động tổ chức sản xuất và ổn định việc làm cho NLĐ trong năm nay.

Mặc dù theo quy định hiện hành, DN không bắt buộc phải tăng lương nếu đã trả cao hơn mức tối thiểu vùng, song từ đầu năm 2026, Công ty vẫn quyết định tăng thêm 150 ngàn đồng/người/tháng vào mức lương cơ bản làm căn cứ đóng BHXH, nhằm động viên và giữ chân NLĐ.

Công nhân Khu công nghiệp Phú Bài lao động sản xuất sau kỳ nghỉ tết Bính Ngọ

Nâng sức cạnh tranh

Bên cạnh việc duy trì nhịp sản xuất, các DN dệt may trên địa bàn thành phố còn chủ động điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động.

Ông Lê Hồng Long, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Phú Hòa An cho biết, xu hướng thị trường đòi hỏi DN phải nâng cao năng lực phát triển mẫu mã, chủ động chào hàng, từng bước gia tăng giá trị sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào gia công.

Thông tin Hoa Kỳ ngừng thu thuế đối ứng từ ngày 24/2/2026 tạo thêm kỳ vọng cho thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Dù vậy, các DN xuất khẩu trên địa bàn thành phố vẫn xác định không trông chờ vào yếu tố bên ngoài mà tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thị phần.

Theo định hướng phát triển thời gian tới, nhiều DN sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: Đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghệ; tăng cường ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và sản xuất; đầu tư trang thiết bị, máy móc tiên tiến, mở rộng nhà xưởng. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của DN xuất khẩu trên thị trường quốc tế.

Thực tế cho thấy, những chuyển động tích cực này đã được phản ánh rõ nét trong không khí sản xuất tại các DN sau kỳ nghỉ Tết. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 98% NLĐ đã trở lại làm việc; riêng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, tỷ lệ đạt 99%. Trên 98% DN đã mở cửa sản xuất, kinh doanh trở lại. Quan hệ lao động tiếp tục ổn định, không xảy ra tình trạng đình công, ngừng việc tập thể.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, hầu hết DN bảo đảm chi trả đầy đủ lương tháng 13, thưởng Tết và các khoản phúc lợi theo quy định; nhiều đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ thêm cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ xa quê. Sự quan tâm kịp thời, thiết thực này không chỉ giúp NLĐ yên tâm đón Tết mà còn củng cố niềm tin vào môi trường làm việc ổn định, có trách nhiệm. Từ nền tảng đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết, đa số NLĐ trở lại nhà máy với tinh thần sẵn sàng bắt nhịp công việc và nâng cao năng suất lao động. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp các DN nhanh chóng ổn định sản xuất, giữ vững đơn hàng và duy trì quan hệ lao động hài hòa, bền vững ngay từ những ngày đầu năm mới.