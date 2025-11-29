Giảm lãi suất đồng hành với các đối tượng yếu thế

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên giảm gánh nặng cho nhiều gia đình

Nhiều chương trình tín dụng giảm lãi suất

Cuối tháng 11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành quyết định điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn. Theo đó, lãi suất một số chương trình tín dụng chính sách được điều chỉnh giảm từ 0,12 đến 0,6%/năm, bắt đầu từ ngày 1/12/2025.

Trong đó, lãi suất cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh, sinh viên; cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho vay người chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm xuống còn 6,24%/năm. Lãi suất cho vay hộ cận nghèo; cho vay giải quyết việc làm được điều chỉnh giảm từ 7,92% xuống còn 7,488%/năm. Lãi suất cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được điều chỉnh giảm từ 9,0%/năm xuống còn 7,8%/năm. Lãi suất cho vay hộ mới thoát nghèo được điều chỉnh giảm từ 8,25%/năm xuống còn 7,8%/năm...

Việc điều chỉnh lần này tạo điều kiện cho hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn giảm bớt gánh nặng tài chính. Trước đó, NHCSXH cũng tiến hành điều chỉnh mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở từ ngày 10/10/2025. Hiện, lãi suất chương trình này chỉ còn 5,4%/năm thay vì mức 6,6%/năm như trước đây.

Tăng năng lực

Chính sách giảm lãi suất cho các chương trình vay vốn của NHCSXH cho thấy định hướng hỗ trợ chủ động của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, góp phần đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân, thúc đẩy dòng vốn ưu đãi đến đúng nơi, đúng lúc và phát huy hiệu quả bền vững cho cộng đồng.

Ông Phạm Hồng Tư, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Cựu chiến binh phường Hương Trà cho hay, mức lãi mới giúp bà con giảm bớt chi phí đầu vào, nhẹ gánh khoản trả lãi hằng tháng. Từ đó, họ có thêm dư địa để xoay xở, tái đầu tư hoặc khôi phục sinh kế, nhất là trong bối cảnh thiên tai gây hậu quả nặng nề như hiện nay. Với người dân, đây không đơn thuần là chính sách giảm lãi suất, mà là sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực giúp các hộ vay vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thống kê từ NHCSXH thành phố cho thấy, đơn vị đang phục vụ 94.032 khách hàng vay vốn. Các chương trình thuộc diện giảm lãi suất chiếm 86% tổng dư nợ, đồng nghĩa với việc hơn 99% hộ vay sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách. Theo tính toán sơ bộ, chính sách này giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố giảm chi phí trả lãi khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm, tương đương hơn 800 triệu đồng mỗi tháng, góp phần giảm gánh nặng về tài chính và ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố cho hay, khi chính sách được ban hành, chi nhánh đã triển khai đồng bộ các bước để chính sách sớm vào đời sống. Chi nhánh cũng đã hoàn thành việc cập nhật lãi suất mới trên hệ thống CoreBanking trong ngày 1/12/2025, đảm bảo tất cả khách hàng được hưởng mức lãi suất ưu đãi mới ngay từ kỳ thu lãi đầu tiên. Tại các điểm giao dịch xã, phường, chi nhánh cũng tăng cường cán bộ hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, chủ động giải thích rõ ràng cho từng hộ vay, giúp người dân đối chiếu số tiền lãi được giảm cụ thể trong biên lai, sổ sách.

"Với cách làm kịp thời, hiệu quả đó đã giúp chính sách giảm lãi suất đến đúng và đủ với từng hộ vay, góp phần giảm chi phí tài chính cho người dân và hỗ trợ đắc lực cho công cuộc phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn", ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.