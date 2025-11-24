Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã giúp nhiều hội viên có cuộc sống tốt hơn

Làm giàu trên quê hương

Từ sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều hội viên phụ nữ Quảng Điền đã mạnh dạn vay vốn, vươn lên khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế ngay trên quê hương. Chị Đặng Thị Xinh, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn An Xuân Tây là một điển hình. Trước đây, kinh tế gia đình chị gặp nhiều khó khăn, chủ yếu sống dựa vào trồng trọt nhỏ lẻ. Sau khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi qua kênh ủy thác của Hội LHPN xã, chị quyết định mở rộng diện tích trồng sen lấy hạt.

Nhờ nắm vững kỹ thuật trồng trọt và sự cần cù, mô hình của chị Xinh ngày càng hiệu quả. Khi tích lũy được một ít vốn, chị còn mở dịch vụ nhà hàng ăn uống. Cơ sở của chị hiện giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ địa phương. “Tôi rất biết ơn Hội LHPN xã đã giúp tôi tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ tôi cách làm ăn, phát triển kinh tế. Từ đó, tôi có thể vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tạo việc làm cho chị em trong chi hội”, chị Xinh chia sẻ.

Tại thôn La Vân Thượng, chị Nguyễn Thị Hằng lại chọn hướng đi khác khi khởi nghiệp với mô hình trồng và chế biến dưa nưa - đặc sản truyền thống của quê hương Quảng Điền. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nhờ được hỗ trợ vốn và tập huấn kỹ năng kinh doanh, chị Hằng đã cùng chị em thành lập tổ liên kết, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến bao bì, gắn sản phẩm với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Tôi mong muốn dưa nưa quê mình được nhiều người biết đến. Giờ đây, nhờ Hội hỗ trợ quảng bá và kết nối tiêu thụ, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở nhiều nơi trong thành phố”, chị Hằng hồ hởi khoe.

Phát triển sinh kế theo chuỗi giá trị

Để phong trào khởi nghiệp của phụ nữ đạt hiệu quả, Hội LHPN xã Quảng Điền đã triển khai mô hình sinh kế gắn với chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương như: Dưa nưa, sen, rau sạch, mỳ lát… Đồng thời, Hội LHPN xã tích cực kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ khởi nghiệp và các tổ liên kết do phụ nữ làm chủ, giúp sản phẩm địa phương từng bước mở rộng thị trường và nâng cao giá trị.

Hiện, trên địa bàn toàn xã có 12 tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, thu hút 109 phụ nữ tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hoặc mở rộng quy mô sản xuất. Các mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho hội viên, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động địa phương.

Song song với hỗ trợ khởi nghiệp, Hội LHPN xã còn chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào “Sản xuất sạch - Chế biến sạch - Tiêu dùng sạch”, hướng đến xây dựng cuộc sống xanh, vì sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Hội LHPN xã cũng phối hợp với các ngân hàng và chương trình dự án hỗ trợ, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay trên 100 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho hàng trăm phụ nữ đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ và giải quyết việc làm ổn định cho lao động nữ địa phương.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền cho biết: “Hội LHPN xã đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, gắn phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế với các mô hình sinh kế bền vững. Qua đó, nhiều chị em khẳng định được năng lực, vị thế của mình trong gia đình và xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.