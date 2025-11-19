Bắt đối tượng cưỡng đoạt dây chuyền vàng của học sinh tiểu học

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối tượng Lê Văn Hải. Ảnh: T.H.

Trước đó, khoảng 6h40 ngày 17/11/2025, tại Trường Tiểu học Vinh An 1 (xã Phú Vinh), đối tượng Lê Văn Hải điều khiển xe mô tô biển số 75D1-170.52 chở con gái đến trường. Sau khi dừng xe ở cổng và đưa con vào lớp học, phát hiện bé gái cũng là học sinh của trường đi ngang qua, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng nên Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng việc nạn nhân còn nhỏ tuổi, khi bé gái nói trên đi về phòng học và đang đứng một mình, Lê Văn Hải áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh và chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng trên cổ bé, đem về cất giấu tại nhà riêng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra tiến hành xác minh và truy xét. Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Hải.

Công an TP. Huế cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để con em mang theo các tài sản có giá trị lớn (như dây chuyền vàng, lắc tay, đồng hồ đắt tiền, điện thoại có giá trị cao), tránh việc các cháu trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Phụ huynh và nhà trường cũng cần giáo dục các cháu về các kỹ năng tự bảo vệ cơ bản và cách xử lý khi gặp người lạ có hành vi đáng ngờ.