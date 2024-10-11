Giá vàng thế giới chạm đỉnh lịch sử sau khi Fed quyết định hạ lãi suất

Vàng miếng tại sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên 17/9, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu về một lộ trình nới lỏng chính sách ổn định trong thời gian còn lại của năm.

Vào lúc 1 giờ 31 phút sáng 18/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,2% xuống 3.681,39 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.707,40 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm 0,2% xuống 3.717,8 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD tiếp tục đà giảm, khiến vàng - kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này - trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty High Ridge Futures, việc giá vàng liên tục lập đỉnh mới là do thị trường kỳ vọng môi trường lãi suất sẽ thấp hơn trong tương lai.

Ông cho rằng đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lần này của Fed khởi đầu cho xu hướng đó.

Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay, sau giai đoạn “án binh” kể từ tháng 12/2024 sau khi đã hạ lãi suất ba lần trong năm ngoái.

Cùng với quyết định hạ lãi suất này, Fed dự báo khả năng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm nữa trong hai cuộc họp chính sách còn lại của năm nay.

Điều này cho thấy các quan chức Fed đã bắt đầu xem nhẹ nguy cơ các chính sách thương mại nhiều biến động của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát dai dẳng.

Thay vào đó, họ hiện đang lo ngại nhiều hơn về đà tăng trưởng suy yếu và khả năng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Vàng thường trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm, vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được củng cố bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng USD, nhu cầu trú ẩn an toàn ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với sự suy yếu chung của đồng USD.

Kim loại quý này, vốn được coi là một công cụ phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn, đã tăng giá hơn 40% tính từ đầu năm đến nay.

Về triển vọng, các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng 3.600-3.900 USD/ounce trong ngắn và trung hạn, và có tiềm năng chạm mốc 4.000 USD/ounce vào năm tới nếu những bất ổn về kinh tế và địa chính trị vẫn tiếp diễn.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay trượt 1,5% xuống 41,9 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 1,1% còn 1.374,99 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 17/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130,3-132,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.