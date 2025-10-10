Giảm lãi suất mua nhà ở, tăng cơ hội an cư

Thông tin chương trình vay vốn nhà ở xã hội được niêm yết công khai tại điểm giao dịch xã

Giảm lãi suất

Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm (0,4%/tháng). Với chương trình này, NHCSXH tập trung cho vay vốn để thuê, mua NOXH, xây dựng và sửa chữa nhà ở. Các đối tượng hướng đến của chương trình là người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Lãi suất 4,8%/năm này được duy trì đến cuối tháng 7/2024 và đến 1/8/2024, NHCSXH tăng lãi suất cho vay mua, thuê mua NOXH, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa lên 6,6%/năm, tương đương với lãi suất cho vay hộ nghèo thời điểm bấy giờ của NHCSXH.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NOXH. Theo đó, từ 10/10/2025, mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua NOXH; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại NHCSXH chính thức được quy định là 5,4%/năm...

Theo NHCSXH, đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.010 khách hàng vay vốn từ chương trình NOXH với dư nợ hơn 346 tỷ đồng. Việc giảm lãi suất cho vay ưu đãi NOXH thời điểm hiện nay giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người thu nhập thấp. Đồng thời, việc giảm lãi suất còn góp phần kích thích thị trường nhà ở phát triển, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền có nơi ở phù hợp cho người dân.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố Huế, việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay NOXH sẽ góp phần giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để hiện thực hóa giấc mơ an cư. Để thúc đẩy chương trình tín dụng này, ngoài tuyên truyền về cách thức tiếp cận cũng như những ưu đãi của chương trình đến người dân, NHCSXH cũng đã phối hợp với khách hàng thực hiện điều chỉnh hợp đồng tín dụng để đảm bảo khách hàng được hưởng lợi từ chính sách lãi suất này.

Nhiều cơ hội cho người trẻ sở hữu nhà ở

Cùng với chương trình cho vay NOXH do NHCSXH triển khai, các ngân hàng thương mại đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư và người mua NOXH cũng như ưu đãi cho các đối tượng có nhu cầu.

Việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Huế và Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng để phát triển dự án NOXH trong tháng 10 vừa qua là một ví dụ. Song song với hợp đồng tín dụng bảo lãnh thanh toán liên quan đến đầu tư, xây dựng dự án liên quan, hợp đồng cấp bảo lãnh tín dụng, BIDV chi nhánh Huế cũng bảo lãnh cho người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án. Ngoài ra, BIDV chi nhánh Huế cũng ký hợp đồng hợp tác về việc cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ở tại dự án này.

Việc ký kết hợp đồng tín dụng ngay sau khi dự án khởi công góp phần thúc đẩy dự án triển khai đảm bảo tiến độ. Đồng thời, với hợp đồng hợp tác cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ở tại dự án cũng là cách hiệu quả nhất nhằm giúp người dân tiếp cận được gói tín dụng ưu đãi để thuê, mua NOXH, góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho cả người dân lẫn chủ đầu tư phát triển NOXH.

Hiện, BIDV đang triển khai gói vay ưu đãi dành riêng cho cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua tài khoản BIDV; khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/thuê mua nhà ở với lãi suất 5,5%/năm cố định trong vòng 3 năm đầu. Đối với các dự án nhà ở có cam kết dành tối thiểu 30% tổng sản phẩm đầu ra cho người trẻ, chủ đầu tư sẽ được BIDV áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6%/năm cố định đến 24 tháng và các năm sau đó sẽ thấp hơn mức lãi suất thông thường từ 1-2%/năm.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình cho vay ưu đãi mua NOXH dành cho khách hàng cá nhân là người trẻ dưới 35 tuổi với quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay thấp hơn 2% lãi suất cho vay trung dài hạn VNĐ bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Giai đoạn từ nay đến cuối năm 2025, mức lãi suất này là 5,9%/năm.

Các ngân hàng khác cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn cho người dưới 35 tuổi và các đối tượng khác. Việc duy trì chính sách ưu đãi lãi suất vay mua nhà với nhiều ưu đãi cho các khoản vay trung và dài hạn được cho là giải pháp hỗ trợ người dân đang có khó khăn về nhà ở, nhất là người trẻ mới lập thân, lập nghiệp, đồng thời góp phần đa dạng các phân khúc nhà ở và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.