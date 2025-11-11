Đồng hành khôi phục và phát triển kinh tế

Agribank trao hỗ trợ an sinh tại phường Phú Xuân

Chủ động hỗ trợ

Ngay sau đỉnh lũ đi qua, khi nhiều địa bàn vẫn còn ngập lụt, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và Agribank chi nhánh Huế đã trực tiếp đến với 20 xã, phường, các trường học, trung tâm y tế bị ngập sâu thăm hỏi và hỗ trợ an sinh. Tại mỗi địa phương đến thăm, Agribank đã hỗ trợ 50 triệu đồng, với tổng giá trị 1 tỷ đồng; đồng thời trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho các trường học, trung tâm y tế và một số đơn vị bị thiệt hại nặng.

Hiện, Agribank cũng khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của khách hàng để có các chính sách hỗ trợ tín dụng, khoanh nợ, giảm lãi suất… phù hợp, giúp người dân và DN sớm tái sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Phát biểu tại chương trình trao hỗ trợ an sinh xã hội của Agribank chi nhánh Huế sau lũ lụt mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBMTTQVN phường Kim Long chia sẻ, trong những đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường khá lớn. Vì thế, cùng với hoạt động hỗ trợ an sinh, phường rất mong các ngân hàng có thể triển khai tích cực các chính sách hỗ trợ người dân, DN trong tiếp cận nguồn vốn phục hồi sản xuất, hỗ trợ điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, cơ cấu thời gian trả nợ… đối với các khách hàng đang còn dư nợ bị tác động bởi mưa lũ. Đây mới là giải pháp lâu dài đồng hành cùng địa phương, người dân, DN trong phát triển kinh tế.

Theo khảo sát của Agribank chi nhánh thành phố, hiện chi nhánh có 13.171 khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ với dư nợ là 5.536 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là 789 tỷ đồng; dư nợ bị thiệt hại 1.286 tỷ đồng. Agribank chi nhánh Huế đã kịp thời thăm hỏi, động viên khách hàng bị thiệt hại nặng, đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) nhanh chóng kiểm tra, đánh giá thiệt hại để tiến hành các thủ tục bồi thường cho khách hàng.

Ông Trần Đình Khoái, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Huế cho hay, “Song song với nhiệm vụ kinh doanh, Agribank luôn đồng hành cùng chính quyền, người dân vượt qua thiên tai. Trước mắt, công tác an sinh đã được triển khai. Agribank chi nhánh Huế đang nắm bắt các khó khăn của khách hàng sau lũ nhằm có những giải pháp kịp thời từ cung ứng vốn ưu đãi đến các chính sách hỗ trợ lãi suất giúp khách hàng vượt qua khó khăn.

Không riêng Agribank, các ngân hàng trên địa bàn cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh cũng như nắm bắt các khó khăn của khách hàng theo tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do các đợt mưa bão gây ra.

Chính sách càng sớm càng hỗ trợ đắc lực

Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố Trần Văn Mỹ cho rằng, các chính sách hỗ trợ cần được triển khai sớm để giúp người dân, DN giảm áp lực về tài chính và đẩy nhanh quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Hiệp hội DN thành phố đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 đề nghị hỗ trợ lãi suất, gia hạn, giãn nợ cho DN bị ảnh hưởng lũ lụt.

Theo đó, Hiệp hội DN thành phố kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn xem xét giảm lãi suất cho vay hiện hữu từ 2 - 4%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của DN bị thiệt hại. Khuyến khích các ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi mới dành cho các DN chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo. Đồng thời, các ngân hàng trên địa bàn cần cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét gia hạn, giãn nợ gốc và lãi vay cho DN bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các DN bị thiệt hại nặng, chưa đủ điều kiện thanh toán do bất khả kháng; không thu hồi trước hạn hoặc siết tín dụng đối với các khoản vay hiện hữu của DN tại khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 Lê Anh Xuân mới đây đã yêu cầu các ngân hàng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tập trung giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành; triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; giảm lãi suất cho vay từ 0,5% - 2%/năm trong 3 - 6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ. Đồng thời, thực hiện xử lý nợ đối với các khách hàng bị thiệt hại về vay vốn theo quy định.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 yêu cầu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24/10/2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.