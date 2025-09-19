Giá vàng thế giới ăn theo quyết định giảm lãi suất của Mỹ

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 0 giờ 36 phút sáng ngày 20/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.672,08 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 0,8%. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,7% lên 3.705,80 USD/ounce.

Trước đó trong tuần này, kỳ vọng Fed hạ lãi suất đã đẩy giá vàng liên tục xác lập các mức cao kỷ lục trong hai phiên đầu tuần, và lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce trong phiên 16/9.

Đến ngày 17/9, Fed tuyên bố cắt giảm lãi suất chủ chốt 0,25 điểm phần trăm, nhưng đồng thời cũng đưa ra những cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng, làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ nới lỏng chính sách trong tương lai. Sau quyết định trên, giá vàng giao ngay đã có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.707,40 USD/ounce trước khi quay đầu giảm trong một phiên giao dịch đầy biến động ngày 17/9.

Sau 3 phiên liên tiếp xác lập kỷ lục, giá vàng đã hạ nhiệt trong phiên 18/9 do áp lực chốt lời trước khi tăng nhẹ trở lại trong phiên này.

Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, giá vàng vẫn đang duy trì sức mạnh và chỉ tạm dừng đà tăng sau quyết định của Fed. Ông cho rằng, xu hướng tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn và kim loại quý này chắc chắn sẽ còn xác lập các mức cao mới. Ông dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trước cuối năm nay.

Đồng quan điểm, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch, kiêm Chiến lược gia kim loại cao cấp tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, cho biết, đã có một số nhầm lẫn xung quanh bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc cắt giảm lãi suất là một biện pháp quản lý rủi ro, và sự không chắc chắn đó đã thúc đẩy hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, ông Grant cho rằng, xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn còn và sự sụt giảm so với mức cao kỷ lục chỉ mang tính điều chỉnh. Ông nói thêm rằng mỗi khi vàng đạt một mức cao mới, điều đó càng củng cố thêm cho mức giá mục tiêu 4.000 USD/ounce.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, cho biết, những rủi ro trên thị trường việc làm là cơ sở cho đợt cắt giảm lãi suất tuần này và có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm trong hai cuộc họp tiếp theo của Fed.

Lãi suất thấp hơn khiến việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng ít chịu chi phí cơ hội. Kim loại quý này cũng có xu hướng tăng giá trong các giai đoạn bất ổn và đã tăng gần 40% tính từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được củng cố bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng USD, nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với sự suy yếu chung của đồng USD.