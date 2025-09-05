Giải ngân vốn vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành STEM

Hai hộ vay theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ được giải ngân trong ngày khai giảng năm học mới

Phòng Giao dịch NHCSXH Phú Lộc là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố triển khai cho khách hàng theo học ngành STEM vay vốn tín dụng ưu đãi. Tại điểm giao dịch, cán bộ tín dụng đã hoàn tất hồ sơ, giải ngân vốn vay cho 2 khách hàng đầu tiên do cha, mẹ sinh viên đứng tên vay với tổng số tiền là 152 triệu đồng, lãi suất cho vay là 4,8%/năm.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh cho hay, để triển khai thực hiện Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học ngành STEM, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn. Qua rà soát nhu cầu vốn trên địa bàn vào khoảng 3,792 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 9, chi nhánh sẽ giải ngân cho 27 khách hàng vay vốn với số tiền 2,061 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng này không chỉ góp phần hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành STEM, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mà còn tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh ngành STEM có cơ hội theo đuổi giấc mơ học tập, nghiên cứu.