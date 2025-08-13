Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 10 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm và an sinh xã hội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao hỗ trợ cho lãnh đạo UBMTTQVN thành phố Huế

Tham dự và trao hỗ trợ có bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Thống đốc NHNN và đoàn công tác đã trao hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng, thành phố Huế 1,5 tỷ đồng, Quảng Ngãi 4 tỷ đồng phục vụ xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nươc cũng trao hỗ trợ an sinh xã hội cho thành phố Đà Nẵng 2 tỷ đồng và thành phố Huế 1,5 tỷ đồng.

Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" của ngành ngân hàng được phát động vào đầu năm 2025. Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để cùng ngành ngân hàng “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn cả nước.

Đến nay, NHNN đã huy động được 82 tỷ đồng, tương ứng kinh phí xây mới 1.366 căn nhà, vượt 36,6% so với mục tiêu đề ra. Số tiền này đã được NHNN ủng hộ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 15 tỷ đồng và hỗ trợ trực tiếp cho 23 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập địa giới hành chính) 67 tỷ đồng.

Bên cạnh số tiền ủng hộ ngày lương của cán bộ. đoàn viên, người lao động, từ tháng 4/2024 đến nay, các đơn vị trong ngành ngân hàng cũng đã hỗ trợ 1.733,15 tỷ đồng kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh, thành phố.

Năm 2025, Agirbank chi nhánh thành phố Huế hỗ trợ 5 tỷ đồng xóa nhà tạm trên địa bàn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định, ngành ngân hàng luôn sẵn sàng đồng hành cùng cả hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội nói chung và phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát nói riêng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây cũng là truyền thống đáng quý và đáng trân trọng trong nhiều năm qua của ngành ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bày tỏ hy vọng, số tiền ngành ngân hàng hỗ trợ cho 3 tỉnh, thành phố sẽ góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tiếp nhận hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Ái Vân - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Huế ghi nhận và tri ân tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của NHNN và cam kết tham mưu cho Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai minh bạch và đúng quy định. Đồng thời, mong muốn NHNN và hệ thống các ngân hàng tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.