Chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua

Từ thi đua nội bộ

Cùng với các phong trào thi đua chung được triển khai trên phạm vi toàn quốc, trên địa bàn, những phong trào thi đua nội bộ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Huế cũng được tổ chức liên tục. Mỗi phong trào hướng đến một mục tiêu, song đều hướng đến nhiệm vụ đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó phải kể đến các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo của thành phố, nghị quyết của Ban đại diện HĐQT các cấp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của NHCSXH giao.

Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025, NHCSXH thành phố đã phát động 49 phong trào thi đua theo chuyên đề như: Phong trào thi đua ngắn ngày huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân; thi đua thực hiện tăng trưởng tín dụng và các nhiệm vụ nước rút những tháng cuối năm…

Bà Võ Thị Tâm Bình, Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng - một trong những tấm gương điển hình của phong trào thi đua nữ công hai giỏi "giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" chia sẻ, với hơn 20 năm công tác tại NHCSXH, bản thân tôi hiểu rõ tầm quan trọng của công tác tín dụng chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tôi luôn nỗ lực không ngừng để đảm bảo công việc được thực hiện nhanh, chính xác và minh bạch, đưa nguồn vốn đến gần hơn với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua các phong trào thi đua, nhất là thi đua hai giỏi, chúng tôi được động viên, tạo động lực để hoàn thành xuất sắc cả công việc chuyên môn lẫn công việc gia đình.

Cũng trong giai đoạn trên, NHCSXH thành phố đã khen thưởng cho 675 lượt tập thể, 1.717 lượt cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH thành phố thông tin, để thực hiện các phong trào thi đua, chi nhánh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản phát động thi đua, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn, đa dạng các hình thức tổ chức phong trào. Kết thúc các phong trào thi đua, chi nhánh đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, đồng thời khen thưởng và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua.

Đến thi đua toàn ngành

Không riêng NHCSXH, các ngân hàng trên địa bàn đều tổ chức các phong trào thi đua trong nội bộ ngân hàng, các khối của ngành ngân hàng và toàn ngành ngân hàng. Ngoài ra, các hoạt động khen thưởng đột xuất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 hoặc tại các ngân hàng cũng kịp thời động viên CB-CNV-NLĐ, các ngân hàng trên địa bàn trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đột xuất...

Riêng trong hoạt động ngân hàng, ngay từ đầu năm, NHNN Khu vực 9 đã triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của ngành trong hệ thống ngân hàng, phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2025. Đồng thời, khen thưởng các tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, đồng hành tốt với ngành và địa phương. Nhờ đó, hoạt động tín dụng trên địa bàn được triển khai an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Số liệu từ NHNN Khu vực 9 cho thấy, đến cuối tháng 6/2025, tổng dư nợ tín dụng tại TP. Huế đạt 87.403 tỷ đồng, tăng 5,01% so với cuối năm 2024. Ước đến cuối tháng 7/2025, tổng dư nợ tín dụng tại TP. Huế đạt 88.200 tỷ đồng, tăng 5,01% so với cuối năm 2024. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn còn đồng hành hiệu quả với các hoạt động an sinh, tài trợ các chương trình lớn của thành phố.

Tại hội nghị ký kết Khối thi đua Ngân hàng 1, TP. Huế năm 2025, ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 9 khẳng định, các ngân hàng trên địa bàn ngoài tập trung vào các công tác chuyên môn, khơi thông nguồn vốn phục vụ tăng trưởng… còn đồng hành hiệu quả cùng địa phương trong hoạt động an sinh xã hội, thực hiện các chương trình, dự án lớn. Điển hình phải kể đến các hoạt động đồng hành cùng địa phương trong việc thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; đầu tư xây dựng trường học ở các vùng khó khăn… Thời gian đến, NHNN Khu vực 9 cùng với các tổ chức tín dụng trên địa bàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.