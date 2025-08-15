  • Huế ngày nay Online
Vietcombank Huế trao tặng xe ô tô phục vụ vận chuyển mô tạng cho Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Ngày 15/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) trao tặng Bệnh viện Trung ương Huế 1 xe ô tô 7 chỗ trị giá 1 tỷ 560 triệu đồng.
 Hai đơn vị tại lễ trao-nhận xe. Ảnh: T. HIỂN

Với mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của ngành y tế, đặc biệt là hỗ trợ công tác cấy ghép mô, tạng - một lĩnh vực mang tính nhân văn sâu sắc, Vietcombank Huế tài trợ xe ô tô chuyên dùng phục vụ vận chuyển mô, tạng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại buổi lễ, GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cảm ơn đến Vietcombank Huế về những hỗ trợ thiết thực và kịp thời về phương tiện phục vụ công tác vận chuyển mô, tạng; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị, giúp việc vận chuyển mô, tạng diễn ra nhanh chóng, an toàn, giúp cứu sống thêm nhiều bệnh nhân.

Ngoài trao tặng xe phục vụ khám chữa bệnh, thời gian qua, Vietcombank Huế tổ chức nhiều chương trình hợp tác đầu tư, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động y tế, phục vụ tốt cho người bệnh cũng như triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

H. GIANG
