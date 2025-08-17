Một loạt ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. (Ảnh: Vietnam+)

Thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đưa các khoản chi an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước/tổ chức chính trị xã hội đến tận tay người dân, một số ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, LPBank, TPBank... vừa có hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeiD, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Theo đó, nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng: Bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”; chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”; nhập passcode, chọn Ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện ba bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Các ngân hàng lưu ý tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, trùng tên chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Thời gian phản hồi yêu cầu liên kết thường từ 20 giây đến 1 phút. Người dùng có thể kiểm tra tại mục “Lịch sử đăng ký” trên ứng dụng. Trường hợp bị từ chối có thể do nhập sai số tài khoản, tài khoản không còn hiệu lực hoặc thông tin cá nhân trên VNeID không trùng khớp với dữ liệu ngân hàng.

Việc kết nối này đã được nhiều ngân hàng triển khai thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Việc kết nối tài khoản thanh toán trên VneID là để giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Trước đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm nay đảm bảo 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội. Thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo./.

Hướng dẫn bằng hình ảnh của một số ngân hàng: