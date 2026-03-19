Giá xăng RON95-III tăng hơn 5.000 đồng/lít

HNN.VN - Sau khi chi quỹ bình ổn giá, từ 23h ngày 19/3, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 30.690 đồng/lít, tăng 5.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Thông cáo phát đi đêm 19/3, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 12 - 19/3 chịu tác động từ nhiều yếu tố liên quan đến địa chính trị khiến giá xăng dầu thế giới biến động liên tục theo từng mặt hàng với xu hướng tăng là chủ đạo. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, giá dầu thô đã vượt mốc 100 USD/thùng.

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đêm 19/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000đồng/lít/kg đối với xăng sinh học và xăng không chì, dầu hỏa và dầu mazut; chi 4.000 đồng/lít với dầu diesel.

Sau khi chi quỹ bình ổn giá, từ 23h ngày 19/3, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Xăng RON95-III không cao hơn 30.690 đồng/lít, tăng 5.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 33.420 đồng/lít, tăng 6.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít, tăng 8.994 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.189 đồng/kg, tăng 3.528 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Kể từ đầu tháng 3/2026 đến nay, đây đã là kỳ điều hành giá xăng dầu lần thứ 8 và là kỳ thứ 6 liên tiếp Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá mặt hàng này. Sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ kỳ điều hành ngày 10/3 đến nay, số dư quỹ chỉ còn khoảng 2.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cùng Bộ Tài chính đang xây dựng các phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, hai bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường. 

Song Minh
