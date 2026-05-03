Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Chính phủ chỉ đạo và hoàn thành nhiều việc quan trọng, cấp bách trong thời gian rất ngắn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, buổi họp báo Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mở đầu buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong bày tỏ niềm vui khi có mặt tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 và cũng là buổi họp báo đầu tiên mà ông tham dự và chủ trì với tư cách Người phát ngôn của Chính phủ.

Gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công, Bộ trưởng Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo đã luôn theo sát để kịp thời phản ánh về các hoạt động, về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; là cầu nối hiệu qua giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Người phát ngôn của Chính phủ mong muốn và bày tỏ tin tưởng rằng, các nhà báo và các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết, chiều 4/5, Chính phủ tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4/2026, Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đánh giá tình hình KTXH những tháng đầu năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 5 và thời gian tới.

Tại phiên họp, Chính phủ thống nhất đánh giá: Ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nổi bật là việc chỉ đạo và hoàn thành một số công việc quan trọng, cấp bách trong thời gian rất ngắn sau:

(1) Chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội. Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18-KL/TW của Trung ương.

(2) Tổ chức làm việc với 13/17 bộ, cơ quan để xử lý, giải quyết các vấn để lớn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trong tuần này sẽ tiếp tục làm việc với 4 bộ còn lại.

(3) Quyết liệt chỉ đạo và đã ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương.

(4) Chỉ đạo đấy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; thực hiện quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả.

(5) Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Khẩn trương hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai ngay một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược trọng tâm gắn với bài toán lớn quốc gia.

(6) Trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ nhất Nghị quyết số 29 tạo cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vi phạm liên quan đất đai và thông qua nhiều luật liên quan đến các loại thuế.

(7) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, từng bước khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản thực thi pháp luật.

(8) Sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng (điện, xăng dầu); điều tiết thị trường, giảm mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay...

Về tình hình KTXH tháng 4 và 4 tháng đầu năm, có những điểm nổi bật sau:

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 3,99%; thu NSNN 4 tháng đạt 1,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 344 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 12,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đổi; thu hút vốn FDI tăng mạnh, tăng 32% so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI đăng ký mới đạt 12,15 tỷ USD, tăng 117,2%, vốn FDI thực hiện tăng 9,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; công nghiệp tiếp tục phát triển khá, công nghệ chế biến, chế tạo tăng 9,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1%; thu hút gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6%. Sản xuất kinh doanh khởi sắc, có gần 120 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 36,7%. Triển khai quyết liệt các dự án phát triến kết cấu hạ tầng; đến 30/4/2026 đưa vào khai thác thêm gần 200 km đường bộ cao tốc. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số tiếp tục phát triển mạnh. Thương mại điện tứ, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thuế, hóa đơn điện tử... đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, thách thức: (i) Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn, nhất là về lãi suất, tỉ giá, kiểm soát lạm phát; (ii) Tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản đề ra; (iii) Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn bất cập; (iv) Thủ tục hành chính còn rườm rà; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; (v) Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật cũng như một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao còn chậm; (vi) Một số loại hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm... còn phức tạp.

Kết luận phiên họp, trên cơ sở xác định các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phân tích tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới:

(1) Triến khai đồng bộ các giải pháp để thúc đầy tăng trưởng 2 con số, tập trung giữ vững ổn định kinh tê vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển:

- Theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

- Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Cụ thể: (i) Chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý. Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; (ii) Điều hành NSNN theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu thu NSNN tăng 10%; tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên; (iii) Thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; (iv) Đẩy mạnh phát triển hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp...); (v) Vận hành và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế. Triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

(2) Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch được giao. Công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan, địa phương hằng tháng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng.

(3) Phát triển doanh nghiệp: Tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tư nhân trong nước tiếp cận bình đẳng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, hoàn thành trong tháng 5/2026.

(4) Bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống. Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là các nông sản theo mùa vụ. Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững.

(5) Đẩy nhanh triển khai và đưa vào hoạt động các dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm để vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Triệt để tiết kiệm điện, bảo đảm không để thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt.

(6) Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình; hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Phấn đấu hoàn thành 3.800 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2026; các dự án, công trình phục vụ APEC năm 2027.

(7) Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững. Phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026.

(8) Phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường xúc tiến thương mại; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 tăng 13-15%. Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thúc đẩy du lịch, phấn đấu năm 2026 đón trên 25 triệu lượt khách quốc tế.

(9) Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng dữ liệu, phủ sóng mạng 5G trên toàn quốc.

(10) Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt, gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", kiên quyết cắt giảm trên 50% tổng thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

(11) Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, trình Chính phủ ban hành trong quý II/2026.

(12) Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền 2 cấp; tăng cường toàn diện cho cán bộ cơ sở theo đúng tinh thần "năm công tác nâng cao chất lượng cơ sở".

(13) Triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; về phát triển văn hóa; và các vấn đề xã hội.

(14) Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

(15) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Triển khai hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

(16) Kịp thời thông tin tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước; các hoạt động đối nội, đối ngoại; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời phản hồi, giải đáp các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm cũng như xử lý, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc./.