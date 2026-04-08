Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ở công suất cao, nhằm cung ứng nhiên liệu cho thị trường.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR-đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất) Nguyễn Việt Thắng cho biết, trong 3 tháng qua, đơn vị sản xuất 2,03 triệu tấn sản phẩm, nộp ngân sách hơn 3.810 tỷ đồng. Nhà máy hiện đang vận hành ổn định, hiệu quả với công suất bình quân hơn 122%, có khả năng chế biến 38 loại dầu thô khác nhau. Trước sự biến động khó lường của thị trường dầu mỏ thế giới, nhất là chiến sự xảy ra tại khu vực Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy các loại chi phí tăng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải triển khai đồng bộ các giải pháp: Nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hóa công suất, đa dạng hóa sản phẩm cũng như tăng cường liên kết chuỗi từ sản xuất, logistics đến phân phối để gia tăng hiệu quả, nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Thời gian qua, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đối diện không ít thách thức trước bối cảnh giá dầu biến động mạnh, các mỏ bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên, áp lực chi phí dịch vụ dầu khí, logistics và chuỗi cung ứng gia tăng, tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp đã giúp tổng sản lượng khai thác của đơn vị trong 3 tháng qua đạt 1,08 triệu tấn quy dầu, bằng 107%; tổng doanh thu đạt 118%, nộp ngân sách đạt 180% kế hoạch. Thời gian vận hành hiệu quả (uptime) bình quân đạt 99,74%, cao hơn kế hoạch 99,48%. Doanh nghiệp cũng triển khai vận hành, nâng chất lượng phối hợp kỹ thuật, khai thác tối đa hiệu quả hệ thống thiết bị hiện hữu, trong đó chủ động tối ưu thời gian dừng mỏ, sửa chữa và bảo dưỡng tại nhiều dự án. Riêng việc rút ngắn công tác bảo dưỡng máy nén khí khoảng 209 giờ đã giúp gia tăng 36,3 nghìn thùng quy dầu; các giải pháp can thiệp giếng được triển khai hiệu quả, trở thành công cụ gia tăng sản lượng nhanh và trực tiếp. Doanh nghiệp thực hiện 27 công việc can thiệp giếng tại các lô trọng điểm, trong đó có 15 công việc được đẩy sớm từ 1-4 tháng và bổ sung thêm 8 công việc so với kế hoạch. Kết quả, sản lượng gia tăng đạt 1.665 thùng/ngày, vượt mức dự kiến ban đầu.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo cho rằng, bên cạnh công tác điều hành, các giải pháp kỹ thuật tạo bước nhảy vọt về sản lượng của đơn vị. Nhiều giếng khoan mới được đưa vào khai thác trong kỳ đã cho kết quả tích cực, vượt xa kế hoạch, không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng tức thời mà còn tạo niềm tin cho cả hệ thống về hiệu quả công tác chuẩn bị địa chất, khoan và tổ chức khai thác. Sự chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số giúp tăng trưởng sản lượng một cách rõ rệt với khoảng 290 nghìn thùng dầu, tương đương khoảng 440 tỷ đồng, thông qua các giải pháp tối ưu mô hình vỉa, công nghệ địa chấn, giảm áp suất khai thác và nâng cao hiệu suất thiết bị; các ứng dụng AI và công nghệ số trong phân tích sản lượng, tự động hóa và quản trị dữ liệu bước đầu mang lại giá trị, làm lợi khoảng 740 nghìn USD…

Với những kết quả đạt được đã giúp đơn vị khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực thăm dò, khai thác cũng như góp phần quan trọng tạo nguồn cung ổn định cho chuỗi chế biến, lọc hóa dầu trong nước. Tương tự, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) đã vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống quốc gia. Trong 3 tháng qua, tổng sản lượng điện đạt khoảng 5,6 tỷ kWh, đạt 117%; nộp ngân sách 267 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm vận hành an toàn, tối ưu chi phí và đẩy mạnh triển khai các dự án nguồn điện mới.

Xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng rủi ro, gián đoạn nguồn cung và tạo áp lực lên giá dầu quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Trước diễn biến đó, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô, tăng cường sản xuất và nhập khẩu xăng dầu để đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nước, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động thị trường, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

