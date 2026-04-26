Thứ Ba, 05/05/2026 10:25

Dùng chung một bộ sách giáo khoa nhưng không giới hạn học liệu

Bộ GD&ĐT cho biết từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ dùng chung bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, việc thống nhất một bộ sách không đồng nghĩa giáo viên, học sinh chỉ được dạy và học trong duy nhất một bộ SGK.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ thống nhất dùng chung bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" 

Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ thống nhất dùng chung bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Theo Bộ GD&ĐT, sách giáo khoa chỉ là học liệu nên giáo viên và học sinh vẫn có thể tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác trong quá trình dạy và học. Thông tin được Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung được thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 281 ngày 15/9/2025 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71. Hai nghị quyết đều đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung, tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030.

Thứ trưởng Thưởng cho biết, chủ trương này được triển khai trong bối cảnh ngành giáo dục trước đó thực hiện mô hình “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” theo Nghị quyết 29-NQ/TW. Hiện cả nước đang sử dụng ba bộ sách gồm: Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Nghị quyết 281, từ năm học 2026-2027 phải thống nhất một bộ sách giáo khoa trong khi thời gian chuẩn bị chỉ còn vài tháng.

Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ nghiên cứu, lấy ý kiến các Sở GD&ĐT và chuyên gia trước khi quyết định lựa chọn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để dùng chung trên toàn quốc. Thứ trưởng cũng cho biết việc biên soạn một bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới là không khả thi bởi quá trình này thường mất từ 2-3 năm với số lượng lớn tác giả tham gia.

Để triển khai bộ sách thống nhất dùng chung, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời hiệu chỉnh nội dung liên quan thay đổi địa giới hành chính khi chuyển từ mô hình chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp. Các môn như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đã hoàn tất điều chỉnh.

Bộ cũng chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đẩy nhanh tiến độ in ấn, phát hành, bảo đảm chậm nhất trước ngày 20/8 có đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường và giáo viên. Theo ông Thưởng, đến nay 5/7 khu vực phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục đã hoàn tất nhập kho và giá sách giáo khoa được giảm trung bình 13,3%. 

Liên quan việc tập huấn giáo viên, Thứ trưởng cho biết ngành giáo dục sẽ tổ chức theo hướng tinh gọn, chỉ tập trung vào những nội dung giáo viên còn vướng mắc, tránh triển khai tràn lan gây lãng phí thời gian và kinh phí.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung không có nghĩa giáo viên và học sinh chỉ được dạy và học trong một bộ sách duy nhất. “Sách giáo khoa không phải pháp lệnh mà chỉ là học liệu”, ông Thưởng nhấn mạnh, đồng thời cho biết các bộ sách khác vẫn có giá trị khoa học và thực tiễn để giáo viên, học sinh tham khảo. Ngoài ra, giáo viên và học sinh cũng có thể khai thác thêm dữ liệu từ sách, báo, internet nhằm làm phong phú kiến thức và phục vụ kiểm tra, đánh giá.

Về định hướng điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết theo thông lệ quốc tế, một chương trình giáo dục thường có vòng đời từ 10-15 năm trước khi thay đổi tổng thể. Tuy nhiên, hằng năm ngành giáo dục vẫn thực hiện rà soát, cập nhật và phát triển chương trình.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tinh chỉnh, bổ sung các nội dung mới như STEM, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục AI trong trường phổ thông; đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra nhưng không gây quá tải cho học sinh.

Theo ông Thưởng, điều quan trọng nhất vẫn là đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và nâng cao khả năng tự học của học sinh để thích ứng với mọi chương trình và sách giáo khoa.

The baochinhphu.vn
