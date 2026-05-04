Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Lợi nhiều đường

Cán bộ phường Vỹ Dạ hướng dẫn người dân tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR

Giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí cho người dân

Từ những rà soát chi tiết, cụ thể, nhiều thủ tục đã được đề xuất đơn giản hóa theo hướng giảm giấy tờ, tạo thuận lợi hơn trong thực hiện. Với thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, thành phố kiến nghị chỉ yêu cầu bản sao hợp lệ “Bằng Tổ quốc ghi công” thay cho bản sao chứng thực. Việc điều chỉnh này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí sao y, chứng thực.

Tương tự, thủ tục công nhận người bị thương trong chiến tranh không thuộc lực lượng quân đội, công an cũng được đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Chi phí tuân thủ dự kiến giảm từ 916.000 đồng xuống còn 392.000 đồng mỗi năm, tương đương mức cắt giảm hơn 57%.

Ở góc độ DN, nhiều thủ tục trong các lĩnh vực tư pháp, khoa học - công nghệ, công thương… đang được rà soát, đề xuất đơn giản hóa, tập trung vào các nội dung như hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các thủ tục liên quan thẩm định, công nhận kết quả chuyên ngành.

Đơn cử, thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho DN nhỏ và vừa được đề xuất rút gọn quy trình, giảm thành phần hồ sơ. Nếu được thông qua, DN không phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ chứng minh lặp lại, qua đó giảm thời gian hoàn thiện hồ sơ và chi phí phát sinh.

Các thủ tục liên quan xét tặng giải thưởng khoa học - công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển du lịch cộng đồng cũng được đề xuất tinh gọn hồ sơ, rõ ràng quy trình. Qua đó, DN, nhất là DN nhỏ và khởi nghiệp, dễ tiếp cận chính sách hơn, giảm rào cản khi tham gia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

Năm 2025, thành phố Huế đã kiến nghị đơn giản hóa 40 TTHC thuộc 8 lĩnh vực, với tổng chi phí tuân thủ dự kiến giảm khoảng 35%, tương đương gần 24 triệu đồng mỗi năm. Những thay đổi tưởng nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến người dân và DN, giúp giảm áp lực giấy tờ, chi phí, thời gian đi lại - lâu nay vốn là “nút thắt” trong cải cách hành chính.

Ông Trương Công Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch Việt Trung cho biết: “Việc cắt giảm giấy tờ và thực hiện trực tuyến giúp DN chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, nhất là với những thủ tục cần xử lý nhanh”.

Đồng bộ cải cách, hướng đến chính quyền phục vụ

Không chỉ tập trung cắt giảm thủ tục, thành phố Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Trong quý I năm 2026, toàn thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 69.500 hồ sơ TTHC, trong đó 92% số hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99%, cho thấy hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình giải quyết.

Một điểm mới trong cải cách là việc từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu. Thành phố đang đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, hướng đến nguyên tắc không yêu cầu người dân, DN cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, góp phần giảm phiền hà và nâng cao chất lượng phục vụ.

Trên nền tảng đó, toàn bộ TTHC đã được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống của thành phố; các thủ tục đủ điều kiện đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc triển khai 166 điểm hỗ trợ dịch vụ công tại cơ sở cũng giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, mô hình “một cửa, một cửa liên thông” tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, minh bạch. Đặc biệt, việc thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính đã tạo thuận lợi rõ rệt, giúp người dân, DN có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ phù hợp, giảm thời gian đi lại và nâng cao hiệu quả giao dịch hành chính.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cho biết: “Khi dữ liệu được kết nối, việc giải quyết hồ sơ sẽ nhanh hơn, hạn chế tình trạng yêu cầu người dân bổ sung nhiều lần, đồng thời tăng tính minh bạch trong xử lý”.

Dù vậy, thực tế vẫn còn một số khó khăn, nhất là ở các thủ tục liên thông hoặc lĩnh vực đất đai, khi thời gian xử lý còn kéo dài. Việc phối hợp giữa các cơ quan trong một số trường hợp chưa đồng bộ cũng là vấn đề đặt ra cần tiếp tục khắc phục. Đây là những “điểm nghẽn” mà thành phố đang tập trung xử lý trong thời gian tới.

Từ những chuyển biến cụ thể, có thể thấy cải cách TTHC tại thành phố Huế không chỉ dừng ở việc cắt giảm giấy tờ, mà đang từng bước thay đổi phương thức từ “quản lý” sang “phục vụ”. Khi thủ tục được đơn giản, quy trình minh bạch và dịch vụ ngày càng thân thiện, đó cũng là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ và phát triển bền vững.