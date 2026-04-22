Thị trường dầu thô thế giới giằng co vì địa chính trị

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng bật tăng trong phiên hôm qua khi những căng thẳng xoay quanh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Trong 24 giờ qua, việc hai bên chưa tìm được tiếng nói chung đã làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch của khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đáng chú ý, Nhà Trắng đã quyết định tạm hoãn chuyến đi của Phó Tổng thống JD Vance tới Islamabad nhằm tham dự vòng đàm phán tiếp theo, sau khi phía Iran bác bỏ các đề xuất từ Washington.

Những diễn biến này khiến rủi ro gián đoạn nguồn cung tiếp tục hiện hữu, đẩy giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 101 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, đà tăng phần nào được kìm hãm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, qua đó giúp xoa dịu tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Kết phiên, giá dầu Brent tăng 3,14% lên gần 98,5 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng hơn 2,8%, vượt mốc 92,1 USD/thùng.

Thị trường nông sản ghi nhận điểm sáng nổi bật với mặt hàng dầu đậu tương khi giá tăng mạnh lên mức cao nhất trong nhiều năm. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu đậu tương trên sàn CBOT tăng 3,6%, lên 1.590 USD/tấn - mức cao nhất trong gần 3 năm.

Theo MXV, đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa yếu tố năng lượng và xu hướng chuyển dịch sang nhiên liệu sinh học trên toàn cầu.

Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô tiềm ẩn rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, nhiều quốc gia đã gia tăng sử dụng dầu thực vật như một giải pháp thay thế. Điều này tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa giá năng lượng và giá dầu đậu tương, khiến mặt hàng này tăng mạnh theo diễn biến của dầu thô.

Bên cạnh đó, ngành năng lượng tái tạo tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong việc thúc đẩy lực cầu. Tại Mỹ, các chính sách hỗ trợ phát triển nhiên liệu diesel sinh học và diesel tái tạo đang thúc đẩy các nhà máy gia tăng công suất thu mua và ép dầu đậu tương. Còn tại khu vực Đông Nam Á, việc Indonesia kiên định triển khai lộ trình nâng tỉ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học gốc cọ lên mức 50% (B50) đã làm sụt giảm đáng kể lượng dầu thực vật xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Sự cộng hưởng từ các chính sách năng lượng xanh tại các khu vực sản xuất trọng điểm đang thu hẹp nguồn cung dầu thực vật thương mại toàn cầu, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá dầu đậu tương.

Ngoài ra, hoạt động ép dầu tại Mỹ đang mang lại lợi nhuận cao, với biên lợi nhuận đạt khoảng 123 USD/tấn. Đáng chú ý, dầu đậu tương hiện đóng góp tới hơn 50% tổng giá trị sản phẩm sau chế biến, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của mặt hàng này trong chuỗi giá trị nông sản.

Những yếu tố trên cho thấy giá dầu đậu tương đang ngày càng gắn chặt với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa đang bước vào giai đoạn biến động nhạy cảm khi các yếu tố địa chính trị và xu hướng năng lượng cùng lúc chi phối dòng tiền. Trong bối cảnh đó, xu hướng giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm hàng hóa trong thời gian tới.