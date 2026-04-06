Thế giới

Trung Quốc tiếp tục điều tiết để bình ổn giá xăng dầu

ClockThứ Tư, 08/04/2026 13:13
Tiếp theo lần điều tiết, kiểm soát giá xăng dầu đầu tiên vào ngày 23/3, đây là lần thứ 2 trong vòng 13 năm qua, Trung Quốc áp dụng các biện pháp điều tiết và kiểm soát giá xăng dầu trong nước, nhằm giảm tác động của việc tăng giá dầu quốc tế đến thị trường trong nước.

Một cây xăng ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Thông tin từ báo chí Trung Quốc cho biết, kể từ khi điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày 23/3 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã có sự biến động đáng kể, để giảm thiểu tác động của việc giá dầu quốc tế tăng cao đối với thị trường trong nước, ngày 7/4, Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc ra thông báo cho biết, Chính phủ nước này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát giá xăng dầu trong nước.

Theo cơ chế định giá xăng dầu hiện hành, bắt đầu từ 24 giờ ngày 7/4, giá xăng và dầu diesel đáng lẽ sẽ phải tăng lần lượt 800 nhân dân tệ và 770 nhân dân tệ mỗi tấn. Sau khi điều chỉnh, mức tăng thực tế là 420 nhân dân tệ và 400 nhân dân tệ mỗi tấn.

Sau khi điều chỉnh, mức tăng giá bán lẻ tối đa của xăng và dầu diesel giảm bớt lần lượt 380 nhân dân tệ và 370 nhân dân tệ mỗi tấn. Điều này tương đương với giảm 0,31 nhân dân tệ/lít đối với xăng loại 92 và 0,32 nhân dân tệ/lít đối với dầu diesel loại 0, trong tổng số mức tăng theo cơ chế hiện hành. 

Tính toán sơ bộ cho thấy, ô-tô cá nhân sẽ tiết kiệm được khoảng 15 nhân dân tệ khi đổ đầy bình xăng, trong khi xe tải lớn sẽ tiết kiệm được từ 150 đến 200 nhân dân tệ.

Giá xăng dầu của Trung Quốc được liên kết với giá dầu thô quốc tế và về nguyên tắc được điều chỉnh cứ sau 10 ngày làm việc. Theo các chuyên gia, cơ chế định giá xăng dầu của Trung Quốc đã đặt ra mức giá trần là 130 USD/thùng.

Nếu giá trung bình dầu thô quốc tế tăng đáng kể, vượt quá 130 USD/thùng (tương ứng với giá bán lẻ trung bình trong nước của xăng loại 92 cao hơn một chút so với mức 10 nhân dân tệ/lít), thì giá bán lẻ tối đa của xăng và dầu diesel tại Trung Quốc sẽ không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ đối với phần vượt quá mức giá trần.

Theo nhandan.vn
Giá xăng dầu giảm sâu

Trong kỳ điều hành vào đầu ngày 27/3 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, có mặt hàng hạ gần 6.000 đồng/lít, đặc biệt, xăng RON95-III giảm mạnh tới 5.625 đồng/lít.

Giảm thuế đối với xăng, dầu từ 24 giờ ngày 26/3/2026

Từ 24 giờ ngày 26/3 đến hết 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

