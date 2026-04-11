Khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên thị trường ASEAN

Tri ân các doanh nghiệp, nhà tài trợ tại lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN 2026. (Ảnh: BTC)

Vừa mới đây, tại Marina Bay Sands, Singapore, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN 2026 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á phối hợp các tổ chức quốc tế tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng thăm và làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Singapore.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN là sự kiện thường niên quan trọng nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia ASEAN. Sự kiện này được tổ chức luân phiên tại các quốc gia trong khu vực ASEAN. Theo đó, lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017 tại Singapore, các năm tiếp theo diễn ra tại: Myanmar, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm và được tổ chức tại Singapore với mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế xúc tiến thương mại và nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong khu vực ASEAN.

Năm 2026 này, diễn đàn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo và chuyên gia kinh tế hàng đầu trong khu vực. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động phong phú như: diễn đàn kinh tế và lễ công bố hơn 100 thương hiệu ASEAN đạt danh hiệu “Thương hiệu mạnh ASEAN 2026”, nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2026, doanh nghiệp tăng trưởng xanh ASEAN 2026, sản phẩm-dịch vụ chất lượng cao ASEAN 2026, các phiên thảo luận chuyên sâu, các bài tham luận của các chuyên gia kinh tế khu vực ASEAN và trưng bày sản phẩm và dịch vụ, cũng như các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu trên thị trường.

Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN mở rộng quan hệ đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đầy biến động.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Cao Xuân Thắng, Trưởng thương vụ, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore đã nêu bật những thành tựu to lớn giữa hai đất nước và kết quả cụ thể đạt được khi Việt Nam và Singapore nâng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3/2025 đến nay.

“Việc làm này đã mở ra cơ hội mạnh mẽ hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các doanh nhân, doanh nghiệp hai bên cũng như chia sẻ về chủ đề “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore”.

Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm IVF Hà Nội, đại diện Hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã chia sẻ các thông tin về hỗ trợ sinh sản, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến như sàng lọc di truyền phôi trong điều kiện tối ưu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá phôi, ứng dụng vi phẫu micro-TESE… giúp hàng nghìn gia đình hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Dịp này, Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hoàng bày tỏ cam kết, hệ sinh thái Tâm Anh và VNVC – trung tâm tiêm chủng hàng đầu Việt Nam không ngừng mở rộng, hợp tác với các đối tác trong và ngoài ASEAN, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ cao, hướng tới mục tiêu trở thành hệ sinh thái y tế chuẩn mực của khu vực, góp phần nâng cao vị thế y học Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Cũng dịp này, Giáo sư Hyeokkoo Eric Kwon, Giám đốc Học thuật MBA NF, NBS NTU Singapore thông tin về kinh tế khu vực ASEAN, tầm nhìn 2030. Theo Giáo sư, các cơ hội kinh doanh tại khu vực ASEAN đang rộng mở và việc cùng nhau khám phá cách mà những biến động có thể mang lại lợi ích cho các doanh nhân ASEAN, nhất là từ Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp của khu vực rất nhiều.

Thông tin về hạ tầng và các chính sách đầu tư vào Việt Nam, ông Lawrence Chan, Giám đốc khu vực Việt Nam, khu công nghệ Singapore (VSIP) đã đặc biệt làm nổi bật về sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra nhằm thu hút vốn đầu tư FDI vào Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, phân tích về an ninh lương thực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ASEAN, từ dự trữ đến hệ thống, ông Hambali Bin Mukhlas, Phó Chủ tịch, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia đã cung cấp một bức tranh tổng hợp về thực trạng và giải pháp về an ninh lương thực đến các doanh nghiệp trong khối ASEAN.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được lắng nghe các chia sẻ của ông Zane Tran, Quản lý quan hệ đối tác nước ngoài, AROBID về thương mại điện tử B2B Việt Nam-Singapore cùng chia sẻ về chợ đầu mối nông sản online Việt Nam-Singapore của Cansy Nguyen, Giám đốc điều hành Silver Dragon, từ đó, đề xuất nhiều giải pháp áp dụng khoa học, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển nền kinh tế xanh, phát triển bền vững vươn ra thị trường thế giới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) đã chính thức được ra mắt. Đây là một dấu mốc quan trọng trong cầu nối giao thương, gắn kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore. Đồng thời, còn diễn ra hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các tổ chức Việt Nam và ASEAN.

