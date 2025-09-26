  • Huế ngày nay Online
Giá xăng, dầu cùng tăng so với tuần trước

HNN.VN - Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 2/10. Đáng nói trong phiên điều chỉnh hôm nay, giá xăng, dầu cùng tăng so với 7 ngày trước.

Giá xăng được điều chỉnh tăng lúc 15h ngày 2/10 

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 40 đồng, lên 20.200 đồng/lít, E5 RON 92 thêm 10 đồng, ở mức 19.620 đồng. Dầu diesel và dầu hỏa cùng lên 380 đồng/lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng 19.030 và 19.000 đồng. Tương tự, dầu mazut tăng thêm 170 đồng/kg so với cách đây 7 ngày.

Hiện nay, xăng E10-loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng đã bán thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến bắt đầu từ năm 2026, nhằm giảm phát thải CO₂, thúc đẩy ngành nông nghiệp ethanol và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Một số quốc gia, như Mỹ, Brazil, Thái Lan đã áp dụng xăng sinh học từ nhiều năm trước. Thái Lan từng đặt mục tiêu thay toàn bộ xăng RON91 bằng E10 và E20, qua đó hình thành thị trường nhiên liệu sinh học hoàn chỉnh và ổn định.

