ThS.BS Hồ Xuân Vũ được cử phụ trách Bệnh viện Phổi thành phố

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bác sĩ Vũ

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế đã công bố Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND TP. Huế về việc cử ThS.BS. Hồ Xuân Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi TP. Huế, giữ nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Phổi TP. Huế kể từ ngày 15/12/2025 cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế chúc mừng ThS.BS. Hồ Xuân Vũ đồng thời, đề nghị bác sĩ Vũ trên cương vị phụ trách đơn vị, cần nhanh chóng nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động của bệnh viện; phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Phổi TP. Huế tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm; đẩy mạnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và y tế cơ sở, phát huy vai trò là đơn vị đầu mối kỹ thuật trong công tác phòng, chống các bệnh phổi, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ThS.BS. Hồ Xuân Vũ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế và khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, viên chức và người lao động Bệnh viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.