Giá xăng dầu đồng loạt giảm

HNN.VN - Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều 27/11. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh giảm lần thứ 2 liên tiếp và giá dầu diesel cũng giảm bắt đầu từ 15h.

Giá xăng được điều chỉnh giảm vào chiều 27/11 

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.288 đồng/lít, giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 20.009 đồng/lít, giảm 533 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm mạnh, giá không cao hơn 18.800 đồng/lít, tương ứng giảm 1.026 đồng/lít. Dầu hỏa được điều chỉnh không cao hơn 19.473 đồng/lít, giảm 815 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 13.488 đồng/kg, giảm 251 đồng/kg so với mức hiện hành.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2026, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng/lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

