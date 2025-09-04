  • Huế ngày nay Online
Giá xăng, dầu cùng tăng lúc 15 giờ ngày 18/9

HNN.VN - Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 18/9. Đáng nói trong phiên điều chỉnh hôm nay, giá xăng RON 95 vượt ngưỡng 20.500 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 200 đồng, lên 20.600 đồng/lít, E5 RON 92 cũng thêm 230 đồng, ở mức 19.980 đồng. Tương tự, dầu diesel tăng 60 đồng, lên 18.700 đồng/lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.540 đồng một lít, mazut là 15.130 đồng.

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10-loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, liên quan đến xăng E10, lãnh đạo Sở Công thương cho biết, TP. Huế vừa gửi công văn 12621/UBND ngày 10/9/2025 đến Bộ Công thương xem xét, nghiên cứu lộ trình áp dụng theo từng giai đoạn, với tỷ lệ % tăng dần để tạo điều kiện cho người tiêu dùng, doanh nghiệp có thời gian thích ứng.

Cụ thể từ năm 2026 đến năm 2028: Toàn bộ xăng đưa ra thị trường được phối trộn và kinh doanh với tỷ lệ 50% nhiên liệu sinh học và 50% nhiên liệu truyền thống. Trường hợp cửa hàng xăng dầu chỉ có một bể chứa thì bắt buộc kinh doanh nhiên liệu sinh học. Từ năm 2029 đến 2030: Toàn bộ xăng đưa ra thị trường trên toàn quốc là xăng E10. Từ đầu năm 2031: Toàn bộ xăng đưa ra thị trường là xăng E15 hoặc loại xăng sinh học khác với tỷ lệ phối trộn do Bộ trưởng Bộ Công thương quy định.

Song Minh
