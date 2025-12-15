Nỗi lo kinh tế khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống gần mức thấp nhất

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Foster City, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc khảo sát kéo dài ba ngày, kết thúc vào ngày 14/12, cho thấy 39% người trưởng thành ở Mỹ ủng hộ hiệu quả công việc của Tổng thống Trump, giảm so với mức 41% hồi đầu tháng 12 và chỉ cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức 38% ghi nhận vào giữa tháng 11, mức thấp nhất trong năm nay.

Ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 với tỷ lệ ủng hộ 47%, nhưng mức độ ủng hộ đã suy giảm kể từ đó, đặc biệt liên quan đến vai trò điều hành kinh tế. Một đợt đóng cửa chính phủ gần đây đã làm gián đoạn công tác thu thập dữ liệu về kinh tế Mỹ, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng các doanh nghiệp đã giảm tuyển dụng do cú sốc từ các mức thuế nhập khẩu mà ông Trump áp đặt.

Chỉ 33% người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ ủng hộ cách ông Trump xử lý vấn đề kinh tế Mỹ, mức đánh giá thấp nhất đối với Tổng thống về vấn đề này trong năm nay.

Trong khi các cử tri Cộng hòa tiếp tục ủng hộ Tổng thống, khi có 85% đánh giá tích cực về hiệu quả công việc chung của ông và không thay đổi so với đầu tháng này, thì tỷ lệ những người cho rằng ông Trump thể hiện tốt trong lĩnh vực kinh tế đã giảm xuống còn 72% trong cuộc thăm dò mới nhất. Đây là mức thấp nhất trong năm nay và giảm so với 78% hồi đầu tháng.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal ngày 13/12, Tổng thống Trump cho biết ông chưa chắc các tác động chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định các chính sách kinh tế của ông, trong đó có việc áp đặt các mức thuế quan diện rộng đối với hàng nhập khẩu, đang góp phần tạo việc làm, thúc đẩy thị trường chứng khoán và thu hút thêm đầu tư vào Mỹ.

Sau khi đắc cử năm ngoái với cam kết kiềm chế lạm phát, thời gian gần đây, Tổng thống Trump cho rằng những lo ngại về chi phí sinh hoạt đang bị phóng đại, đồng thời bày tỏ tin tưởng các chính sách kinh tế của ông sẽ mang lại lợi ích cho người dân Mỹ trong năm tới. Ông tin tưởng đến thời điểm cuộc bầu cử "nóng lên", giá cả sẽ ở mức ổn định.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã rút lại các mức thuế quan đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan ngại về giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, ông chưa cho biết liệu có tiếp tục hạ thuế đối với các mặt hàng khác hay không.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ gần đây giành được nhiều chiến thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử cấp bang và địa phương tại Virginia, New Jersey và thành phố New York, trong đó mối quan ngại ngày càng tăng của cử tri về chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá thực phẩm cao, được xem là một chủ đề then chốt. Được biết trong năm tới, Tổng thống Trump sẽ tiến hành các chuyến vận động trên toàn quốc nhằm thuyết phục cử tri ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu trong chính sách kinh tế.