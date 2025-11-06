  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 13/11/2025 16:45

Giá xăng dầu đồng loạt tăng vào chiều 13/11

HNN.VN - Trong kỳ điều hành của Liên Bộ Công Thương-Tài chính vào chiều 13/11, giá xăng dầu đã điều chỉnh theo hướng tăng bắt đầu từ 15h.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng vào chiều 13/11 

Cụ thể, so với kỳ điều hành tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 160 đồng/lít, giá bán lên mức 20.570 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.840 đồng/lít. Bên cạnh đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ là 19.860 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu 7 ngày qua trên thế giới chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như OPEC+ thống nhất dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026. Đây là một trong những yếu tố nêu trên khiến giá nhiên liệu thế giới tăng giảm tùy mặt hàng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 1% lên 82,6 USD; dầu diesel thêm 3,3%, còn mazut giảm 2,4%.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2026, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng/lít. Các mức này tương tự áp dụng trong năm 2025.

Minh Song
