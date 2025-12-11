39 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận cấp thành phố

Sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La (xã Đan Điền)

Các sản phẩm được công nhận năm nay có chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương; nhiều sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường và có tiềm năng mở rộng quy mô sản xuất, tiêu thụ.

Theo quyết định, các sản phẩm được công nhận thuộc 3 nhóm ngành, gồm:

Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy hải sản và thực phẩm: Với 22 sản phẩm, bộ sản phẩm, nhóm này chiếm số lượng lớn nhất, tập trung vào các mặt hàng đặc trưng của Huế và vùng phụ cận như: Nước mắm, mắm ruốc, tinh dầu tràm, tinh dầu dược liệu, thực phẩm chay, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm thiên nhiên… Nhiều sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu, bao bì chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản và dược liệu địa phương.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Gồm 16 sản phẩm, bộ sản phẩm, phản ánh rõ nét chiều sâu văn hóa và làng nghề truyền thống của Huế như: Pháp lam cung đình, mây tre đan Bao La, gốm Phước Tích, thổ cẩm A Lưới, điêu khắc gỗ, cỏ bàng, áo dài truyền thống… Các sản phẩm không chỉ phục vụ tiêu dùng mà còn có giá trị cao trong du lịch, quà tặng và trưng bày.

Nhóm sản phẩm khác: Gồm 1 sản phẩm gạch Terrazzo, thể hiện sự đa dạng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nông thôn, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thân thiện, bền vững.