Giá xăng giảm về sát gần mức 20.000 đồng/lít

Giá xăng giảm sau khi tăng vào tuần trước

Cụ thể, so với kỳ điều hành liền trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 443 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.165 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.618 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa tăng 87 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán 18.628 không cao hơn đồng/lít. Giá dầu madút 180CST 3.5S: tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 15.209 đồng/kg.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục không trích và cũng không chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông... Với các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng giảm, tùy mặt hàng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 2,7% xuống 80,5 USD; dầu diesel giảm 0,2%, còn mazut thêm 0,8%...