Giá xăng giảm, dầu tăng

Tại kỳ điều chỉnh ngày 11/9/2025, giá xăng giảm, giá dầu tăng

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 30 đồng, xuống 20.400 đồng/lít, E5 RON 92 cũng hạ 100 đồng, ở mức 19.750 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel tăng 170 đồng, lên 18.640 đồng/lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.360 đồng/lít, mazut là 15.090 đồng/lít.



Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraike vẫn tiếp diễn… Do các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.