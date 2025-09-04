  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 11/09/2025 15:57

Giá xăng giảm, dầu tăng

HNN.VN - Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 11/9. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh theo hướng giảm nhưng giá dầu lại tăng.

Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h hôm nayGiá xăng, dầu cùng tăng

 Tại kỳ điều chỉnh ngày 11/9/2025, giá xăng giảm, giá dầu tăng

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 30 đồng, xuống 20.400 đồng/lít, E5 RON 92 cũng hạ 100 đồng, ở mức 19.750 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel tăng 170 đồng, lên 18.640 đồng/lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.360 đồng/lít, mazut là 15.090 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraike vẫn tiếp diễn… Do các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Minh Hoài
 Từ khóa:
Giá xăngđiều chỉnhgiảmdầutăng11/9
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá xăng, dầu cùng tăng

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính theo chu kỳ 7 ngày/ lần, từ 15h ngày 28/8, giá xăng, dầu cùng tăng từ 270-450 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã tăng 2 lần liên tiếp; trong đó giá xăng RON 95-III đã tăng tiến sát mốc 20.500 đồng/lít.

Giá xăng, dầu cùng tăng
Giá xăng RON 95 tăng 210 đồng, lên 20.090 đồng/lít

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 21/8. Đáng nói trong phiên điều chỉnh này, giá xăng tăng nhưng giá dầu lại giảm; trong đó giá xăng RON 95 vượt 20.000 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tăng 210 đồng, lên 20 090 đồng lít
Điều chỉnh phương án phân luồng, tốc độ trong khu vực Đại Nội Huế

Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến việc áp dụng tốc độ tối đa 30km/h trên nhiều tuyến đường quanh Đại Nội Huế, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tính toán lại phương án phân luồng và quy định tốc độ để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Điều chỉnh phương án phân luồng, tốc độ trong khu vực Đại Nội Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top