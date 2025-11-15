Giá xăng các loại đồng loạt giảm

Các loại xăng được điều chỉnh giảm giá bán lẻ từ 15 giờ chiều 20/11

Cụ thể, so với kỳ điều hành trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 30 đồng/lít, giá bán là 20.540 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 40 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.800 đồng/lít. Bên cạnh đó, dầu diesel và mazut giảm 40-340 đồng so với cách đây 7 ngày, tương ứng mỗi lít, kg còn 19.820 đồng và 13.730 đồng. Riêng dầu hỏa tăng 350 đồng một lít, lên 20.280 đồng.

Ở kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Thông tư cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, bổ sung chủng loại mặt hàng xăng kinh doanh trên thị trường phù hợp. Từ đó, đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.