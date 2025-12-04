  • Huế ngày nay Online
Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm

HNN.VN - Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần vào chiều 11/12. Trên cơ sở này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ theo hướng giảm kể từ 15 giờ.

Giá xăng dầu cùng giảm vào chiều 11/12

Giá xăng dầu cùng giảm vào chiều 11/12 

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.615 đồng/lít (giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 467 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.082 đồng/lít (giảm 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.154 đồng/lít (giảm 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 18.641 đồng/lít (giảm 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.393 đồng/kg (giảm 43 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công Thương cho biết, trong 7 ngày qua, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ thông tin về thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine và việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định hạ lãi suất. Nhờ đó, giá nhiên liệu có xu hướng giảm so với kỳ trước: xăng RON 95 giảm 2,4% còn 79,9 USD/thùng; dầu diesel giảm 1,5% và mazut giảm 0,4%.

