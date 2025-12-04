Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm

Giá xăng dầu cùng giảm vào chiều 11/12

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.615 đồng/lít (giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 467 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.082 đồng/lít (giảm 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.154 đồng/lít (giảm 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 18.641 đồng/lít (giảm 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.393 đồng/kg (giảm 43 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công Thương cho biết, trong 7 ngày qua, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ thông tin về thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine và việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định hạ lãi suất. Nhờ đó, giá nhiên liệu có xu hướng giảm so với kỳ trước: xăng RON 95 giảm 2,4% còn 79,9 USD/thùng; dầu diesel giảm 1,5% và mazut giảm 0,4%.