Chuyển ra khỏi công trường 300 mét khối đất đá phong hóa

Đơn vị thi công cào bóc, vận chuyển đá phong hóa ra khỏi công trường

Sáng 12/11, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố - chủ đầu tư DA Đường chợ Mai - Tân Mỹ cho biết, đang tiếp tục giám sát, yêu cầu đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt vận chuyển hết toàn bộ số đá phong hóa san lấp không đảm bảo chất lượng ra khỏi công trình.

Ghi nhận của PV, sáng cùng ngày, đơn vị thi công đã dùng xe múc, xe tải vận chuyển cào bóc, san gạt nhằm lấy đi lớp đá phong hóa nằm trên vỉa hè phải tuyến, dải phân cách của đường chợ Mai - Tân Mỹ. Đại diện nhà thầu thi công cho biết, trong những ngày qua, đơn vị này đã cào bóc và vận chuyển đi khoảng 300m3 đất đá phong hóa, đưa ra khỏi công trình.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố thông tin đã cử cán bộ giám sát quá trình vận chuyển đá phong hóa ra khỏi hiện trường thi công và chủ đầu tư đang làm báo cáo gửi UBND thành phố về quá trình khắc phục cũng như công tác vận chuyển vật liệu san lấp không đảm bảo chất lượng ra khỏi phạm vi dự án.

Như Báo Huế ngày nay thông tin, trong quá trình kiểm tra hiện trường thi công DA Đường chợ Mai - Tân Mỹ (phường Mỹ Thượng, TP. Huế), đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư phát hiện đất san lấp được vận chuyển về công trường có lẫn đá phong hóa, không đảm bảo chất lượng nên đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu nhà thầu khắc phục và vận chuyển ra khỏi công trình.

Việc sử dụng đá phong hóa để san lấp vào lề đường, dải phân cách đường chợ Mai - Tân Mỹ không đảm bảo độ bền chặt nên gây lo ngại về chất lượng công trình. Ngoài ra, sử dụng đá phong hóa trong san lấp các hạng mục cho thấy có dấu hiệu không đúng tiêu chuẩn loại đất đầu vào phục vụ cho công trình xây dựng theo quy định.