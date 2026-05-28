Giá xăng dầu cùng giảm

HNN.VN - 15 giờ ngày 28/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính có kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ theo chu kỳ 7 ngày/lần theo hướng giảm mạnh so với tuần trước.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở thành phố Huế đã bán xăng E10 từ ngày 25/5

Cụ thể, giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, xuống còn 24.154 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, còn 23.258 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm giá. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, xuống còn 27.651 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, còn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít đối với xăng sinh học, 700 đồng/lít xăng không chì, 300 đồng/lít dầu diesel và 700 đồng/kg dầu mazut. Đây là kỳ giảm giá khá mạnh sau nhiều đợt biến động liên tiếp của thị trường xăng dầu trong nước.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 23 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95 tăng 12 lần, giảm 9 lần và giữ nguyên 2 kỳ; dầu diesel tăng 10 lần, giảm 11 lần và có 2 kỳ ổn định giá.

Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1/6 tới, xăng E10 RON95-III sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc để thay thế xăng khoáng RON95-III. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì lưu hành đến hết năm 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 đã được cơ quan quản lý tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng phân phối. Việc triển khai được thực hiện theo hướng từng bước, không gây xáo trộn lớn đối với người tiêu dùng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Minh Song
