HĐND TP. Huế thông qua 27 nghị quyết, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến phát biểu bế mạc kỳ họp

Trưa 11/7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) giai đoạn 2026 - 2030, nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2026, kiện toàn nhân sự UBND thành phố và nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công, tài chính - ngân sách, khoa học - công nghệ, an sinh xã hội, cải cách hành chính và tổ chức bộ máy.

Điểm nhấn của kỳ họp là việc HĐND thành phố thông qua 27 NQ, tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Nổi bật là các NQ về phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cùng các chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đánh giá của các đại biểu, những quyết sách này sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo dư địa tăng trưởng cho Huế trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Không khí nghị trường cũng diễn ra sôi nổi tại các phiên thảo luận và chất vấn. Đại biểu HĐND thành phố tập trung phân tích những khó khăn trong phát triển KT - XH, từ thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, quản lý hạ tầng sau sắp xếp đơn vị hành chính đến phát triển du lịch, y tế và bảo đảm an ninh trật tự.

Phiên chất vấn ghi nhận 10 nội dung thuộc bốn nhóm lĩnh vực gồm kinh tế - ngân sách; quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội; y tế; du lịch.

Nhiều vấn đề được đại biểu đặt ra bám sát thực tiễn như chống thất thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, hoàn trả tiền sử dụng đất theo quy định mới, xử lý những bất cập trong quản lý hạ tầng sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chuyển hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, gia tăng giá trị thay vì chỉ tăng số lượng khách.

Các thành viên UBND thành phố đã trực tiếp trả lời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết lộ trình xử lý đối với từng nhóm vấn đề.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, các NQ vừa được thông qua là cơ sở quan trọng để huy động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND, sự chủ động của UBND thành phố cùng các sở, ngành trong công tác chuẩn bị, giải trình và tiếp thu ý kiến tại kỳ họp.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến, điều cử tri kỳ vọng không dừng lại ở những cam kết tại nghị trường mà là kết quả cụ thể trong thực tiễn. Vì vậy, UBND thành phố cần sớm cụ thể hóa các NQ thành chương trình, kế hoạch hành động với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó là tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết cũng như những cam kết sau chất vấn, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: Giá trị của mỗi NQ không nằm ở việc được thông qua tại nghị trường mà ở hiệu quả triển khai trong thực tế; mỗi cam kết phải được đo bằng kết quả cụ thể, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và tạo động lực cho Huế phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.