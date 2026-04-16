  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 29/04/2026 16:53

Giá xăng dầu trong nước ở mức thấp so với khu vực

HNN.VN - Thông cáo từ Bộ Công Thương, thông thường vào chiều thứ 5 hàng tuần là định mốc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo định kỳ. Tuy nhiên vào ngày thứ 5 tuần này nhằm ngày nghỉ lễ 30/4 nên Bộ Công Thương tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều hôm nay (29/4).

Bộ Công Thương bỏ mặt hàng dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳGiá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

 Giá xăng, dầu trong nước được điều chỉnh đang thấp hơn so với các nước trong khu vực

Theo đó, sau kỳ điều chỉnh này, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng RON95-III ở Việt Nam chỉ ở mức 23.751 đồng/lít. Trong khi tại Thái Lan và Campuchia dù được Chính phủ trợ giá vẫn ở mức cao, lần lượt là 34.613 đồng/lít và 33.859 đồng/lít; tại Lào xăng có giá 45.616 đồng/lít và ở Trung Quốc giá xăng là 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Tương tự, giá dầu tại Thái Lan là 32.779 đồng/lít; Campuchia ở mức 37.146 đồng/lít; Lào là 52.208 đồng/lít; còn Trung Quốc giá dầu ở ngưỡng 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu diesel ở mức 28.172 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, liên bộ đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Song Minh
 Từ khóa:
Giá xăngdầuthấp hơncác nước trong khu vựcđiều chỉnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều nước điều chỉnh chiến lược năng lượng

Xung đột leo thang tại Trung Đông tiếp tục tác động lan rộng tới thị trường năng lượng và hoạt động kinh tế toàn cầu, buộc nhiều quốc gia và doanh nghiệp phải triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và hạn chế rủi ro.

Điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2026: Ưu tiên người hưởng thấp

Thông tin về việc đề xuất điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7/2026 đang tạo sự quan tâm lớn của người nghỉ hưu. Tuy nhiên, do chính sách tiếp tục ưu tiên nhóm hưởng thấp và người nghỉ hưu trước năm 1995, mức tăng dự kiến sẽ không giống nhau giữa các đối tượng, khiến nhiều người vừa mừng vừa băn khoăn.

Giá xăng giảm mạnh, có loại giảm hơn 4.000 đồng/lít

Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ với mức giảm mạnh; trong đó xăng RON95-III về dưới 30.000 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu hỏa cũng được điều chỉnh giảm sâu.

Sửa đổi quy định về điều hành giá xăng dầu

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top