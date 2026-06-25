Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ tàu cá vi phạm vùng khai thác

Tàu cá vi phạm bị BĐBP phát hiện, bắt giữ

Theo đó, trong quá trình tuần tra trên vùng biển thuộc xã Phú Vinh, thành phố Huế, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Vinh Xuân chủ trì, phát hiện tàu cá mang số hiệu THH-31038-TS đang có hành vi khai thác giã cào trái phép trên vùng biển Vinh Thanh, cách bờ biển Vinh Thanh, xã Phú Vinh khoảng 1,1 hải lý. Tàu do ông Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1972, trú tại phường Thuận An) làm thuyền trưởng.

Tiếp tục tuần tra, tổ tuần tra phát hiện, bắt giữ tàu cá số hiệu TH-92061-TS đang có hành vi khai thác thủy sản sai vùng tại vùng biển Vinh Thanh, cách gần bờ biển Vinh Thanh, xã Phú Vinh khoảng hơn 3 hải lý. Chủ tàu đồng thời thuyền trưởng là ông Đậu Văn Linh (sinh năm 1989, trú tại thôn Bắc, xã Tuyên Giang, tỉnh Thanh Hóa); trên tàu còn có 7 thuyền viên cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Qua làm việc, cả hai tàu đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ tuần tra đã yêu cầu hai tàu cá chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời đưa người, phương tiện, tang vật về khu vực neo đậu Hải đội 2 Biên phòng. Hiện, đơn vị đang điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.