Bộ Công Thương bỏ mặt hàng dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳ

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026, bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT quy định về kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

Từ 29/4, giá dầu hỏa không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ 

Theo nội dung Thông tư, Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13/3/2025.

Như vậy, giá dầu hỏa không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ.

Thông tư được ban hành trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung), cùng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương như Nghị định số 40/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, căn cứ pháp lý còn bao gồm các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

Việc ban hành Thông tư này nhằm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/4/2026.

Theo baochinhphu.vn
