Bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX: Giá trị mỗi nghị quyết nằm ở hiệu quả triển khai

Du lịch là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng 6 tháng đầu năm

Nhận diện những rào cản phát triển

Từ phiên thảo luận kinh tế - xã hội đến phiên chất vấn và trả lời chất vấn, không khí nghị trường sôi nổi bởi những câu hỏi đi thẳng vào các vấn đề cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đó là nghịch lý khi du lịch liên tục tăng trưởng với lượng khách và doanh thu ấn tượng nhưng nguồn thu ngân sách vẫn chưa phản ánh tương xứng; những dự án đầu tư công chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống người dân; sự mong mỏi của người dân về việc hoàn trả tiền sử dụng đất theo chính sách mới. Hay những trăn trở sau trận ngập lụt lịch sử cuối năm 2025 đặt ra yêu cầu phải có lời giải căn cơ về quy hoạch đô thị, tiêu thoát nước và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó là bài toán nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm đi vào vận hành.

Đại biểu Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, đã chỉ ra một nghịch lý đáng suy nghĩ.

Theo đồng chí Phan Quý Phương, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng của Huế, song nguồn thu ngân sách chưa phản ánh đúng quy mô phát triển. Điều đó đặt ra yêu cầu ngành thuế phải rà soát toàn diện các nguồn thu, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và kinh doanh trên nền tảng số, để kịp thời phát hiện những khoảng trống trong quản lý, chống thất thu và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa, đi thẳng vào một “điểm nghẽn” về tư duy quản trị. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã, phường được phân cấp, phân quyền nhiều hơn, đồng nghĩa với việc phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho rằng, nếu vẫn giữ tư duy chủ yếu là giải quyết thủ tục hành chính thì rất khó tạo ra đột phá. Chính quyền cơ sở phải chuyển từ vai trò “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, chủ động khai thác nguồn thu, tạo quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển địa phương.

Lời hứa phải có thời hạn

Một trong những dấu ấn nổi bật của kỳ họp là nhiều nội dung chất vấn không dừng lại ở việc làm rõ thực trạng, mà đã được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, lộ trình và thời hạn thực hiện.

Nhóm vấn đề về đầu tư công là minh chứng rõ nét. Trước những băn khoăn của đại biểu về tình trạng nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ, giải ngân thấp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành đã không đưa ra những cam kết mang tính nguyên tắc. Thay vào đó là nhiều giải pháp cụ thể được UBND thành phố triển khai, từ việc thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp phụ trách để tháo gỡ các dự án trọng điểm, đến xử lý nghiêm chủ đầu tư và nhà thầu vi phạm, kiên quyết chấm dứt hợp đồng với những đơn vị không còn đủ năng lực thi công, đồng thời điều chuyển chủ đầu tư đối với các dự án kéo dài, giải ngân kém hiệu quả.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ là trường hợp được cử tri đặc biệt quan tâm và cũng được đưa ra “mổ xẻ” ngay tại nghị trường. Sau nhiều lần gia hạn nhưng nhà thầu vẫn không khắc phục được tiến độ, thành phố đã quyết định chấm dứt hợp đồng, tổ chức lựa chọn nhà thầu mới, dự kiến khởi công trở lại trong tháng 8 và hoàn thành vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến yêu cầu các đơn vị liên quan phải quyết liệt hơn nữa, phấn đấu đưa công trình về đích trước Tết Nguyên đán, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều năm chờ đợi.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân sách, nội dung hoàn trả tiền sử dụng đất theo chính sách mới cũng nhận được sự quan tâm lớn của cử tri. Không chỉ làm rõ thời hạn tiếp nhận hồ sơ, UBND thành phố còn cam kết giải quyết theo hình thức cuốn chiếu, đồng thời xây dựng quy trình điện tử và quy định thời gian xử lý cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân được thực hiện nhanh chóng, minh bạch.

Không chỉ giải quyết những việc trước mắt, nhiều nội dung chất vấn còn mở ra định hướng quản trị mới cho thành phố. Trả lời câu hỏi về kiểm soát sức tải đô thị và bảo vệ di sản, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật cho biết Huế sẽ triển khai mô hình “Bản sao số đô thị” (Digital Twin), ứng dụng dữ liệu thời gian thực để giám sát giao thông, cấp nước, xử lý chất thải, dự báo ngập lụt và hỗ trợ điều hành đô thị.

Ở lĩnh vực du lịch, thông điệp được đưa ra cũng thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển. Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm khẳng định, Huế sẽ không tiếp tục chạy theo mục tiêu tăng số lượng khách mà chuyển sang tối đa hóa giá trị trên mỗi lượt khách thông qua việc kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế đêm, du lịch nghỉ dưỡng, MICE, chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đó không chỉ là sự điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch, mà còn là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững mà nhiều đại biểu đã đặt ra tại nghị trường.

Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ

Khép lại kỳ họp với 27 NQ được thông qua, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến dành nhiều thời gian nhấn mạnh đến câu chuyện thực thi.

Theo đồng chí Phạm Đức Tiến, điều cử tri kỳ vọng không dừng lại ở những cam kết được đưa ra tại nghị trường mà là kết quả cụ thể trong thực tiễn. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với tiến độ, trách nhiệm và thời gian thực hiện rõ ràng; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Trong phát biểu tiếp thu, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, UBND sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu, nhanh chóng triển khai các NQ vừa được thông qua, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên bằng việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, thủ tục hành chính, tín dụng và thị trường.