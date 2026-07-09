25 cơ sở, doanh nghiệp tham gia Tháng bán hàng khuyến mại

Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức ấn nút phát động chương trình Tháng bán hàng khuyến mại

Chương trình thu hút 25 cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, với hơn 30 gian hàng, giới thiệu đa dạng các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản, đặc sản OCOP, hàng tiêu dùng và nhiều mặt hàng thiết yếu.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, hầu hết các đơn vị triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý.

Aeon Mall Huế tham gia chương trình Tháng bán hàng khuyến mại

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, Tháng bán hàng khuyến mại thành phố Huế lần thứ I năm 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong, ngoài nước, nhất là các sản phẩm đặc trưng, OCOP và hàng hóa của DN địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ chương trình; các doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và triển khai các chương trình khuyến mại thực chất, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.

Sau lễ phát động, Sở Công Thươn tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với các đơn vị phân phối, bán lẻ trên địa bàn. Hoạt động này mở ra cơ hội hình thành các chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, tạo thêm đầu ra ổn định cho doanh nghiệp.