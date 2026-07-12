Gặp dân cùng tìm giải pháp

Cơ sở sản xuất dụng cụ xây dựng của hộ ông Dương Quang Kết - tổ dân phố Bao Vinh

Nghe chuyện của dân từ lò rèn

Gần 30 năm đứng bên bễ lò, anh Trần Quang Tý làng rèn Bao Vinh vẫn đều đặn làm ra những con dao, chiếc rựa phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Điều anh trăn trở là nghề rèn ngày càng khó cạnh tranh với sản phẩm công nghiệp, trong khi sản phẩm truyền thống chưa tạo được sức hút với khách du lịch. Theo anh, nếu không tìm được hướng đi mới thì rất khó để lớp trẻ tiếp tục nối nghề.

Ông Trương Thái, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Bao Vinh, cũng là một hộ làm nghề rèn lâu năm. Hai người con của ông vẫn tiếp tục nối nghề và có thể sống bằng nghề. Thế nhưng, nhìn cả xóm, ông không khỏi chạnh lòng khi số hộ bám nghề ngày một ít.

“Trước đây, cả xóm có hàng chục hộ làm nghề, còn bây giờ chỉ còn khoảng 5 hộ duy trì sản xuất thường xuyên. Người dân ai cũng muốn giữ nghề, nhưng muốn giữ được thì phải sống được bằng nghề”, ông Thái chia sẻ. Theo ông, điều các hộ mong nhất hiện nay là có đầu ra ổn định, được hỗ trợ vốn, xây dựng thương hiệu và tạo thêm sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Những trăn trở ấy đã trở thành nội dung của một cuộc làm việc được tổ chức ngay tại Xóm Rèn. Thay vì mời người dân lên trụ sở, UBND phường Hóa Châu cùng các phòng chuyên môn đến tận nơi, ngồi với 16 hộ còn giữ nghề để nghe từng câu chuyện về mặt bằng sản xuất, lao động kế cận, đầu ra sản phẩm hay nhu cầu đổi mới công nghệ...

Từ cuộc đối thoại ấy, một hướng đi mới dần được định hình. Nghề rèn Bao Vinh không chỉ được nhìn dưới góc độ bảo tồn nghề truyền thống mà được đặt trong tổng thể phát triển phố cổ Bao Vinh, gắn với trình diễn nghề, trải nghiệm du lịch, phát triển sản phẩm lưu niệm và xây dựng không gian trải nghiệm làng nghề nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, làm việc ngay tại khu dân cư giúp chính quyền nhìn rõ thực trạng và xác định đúng việc cần ưu tiên xử lý. “Mục tiêu của chúng tôi là biến các cuộc làm việc ở cơ sở thành nơi hình thành giải pháp, chứ không chỉ ghi nhận kiến nghị”, ông nhấn mạnh.

Mang cuộc họp đến tận nhà dân

Câu chuyện ở Bao Vinh không phải là trường hợp cá biệt. Từ bảo tồn làng nghề, bảo đảm an toàn giao thông đến giải phóng mặt bằng, nhiều địa phương lựa chọn cùng một cách làm: Mang cuộc họp đến nơi phát sinh vấn đề thay vì chờ người dân đến trụ sở.

Với phường Hương An, bài toán đặt ra không chỉ là đóng một lối đi tự mở qua đường sắt mà còn là xử lý một vấn đề gắn với ký ức của nhiều thế hệ người dân. Lối đi vào làng Thanh Chữ, TDP Triều Sơn Tây đã tồn tại hơn 100 năm, trở thành cửa ngõ quen thuộc của bao thế hệ. Vì vậy, khi chủ trương xóa bỏ lối đi để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt được triển khai, điều chính quyền phải giải quyết không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là tâm tư của người dân.

Thay vì chỉ ban hành thông báo, Bí thư Đảng ủy phường Đặng Hữu Hải cùng lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống TDP Triều Sơn Tây khảo sát hiện trường; đồng thời tổ chức buổi họp ngay tại khu dân cư để tuyên truyền, đối thoại với người dân. Chính quyền giải thích rõ việc lối đi tồn tại lâu năm không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện tiếp tục duy trì theo quy định, đồng thời ghi nhận những kiến nghị về phương án đi lại sau khi đóng lối đi.

Ông Nguyễn Văn Tình, người dân làng Thanh Chữ cho biết, bà con đồng thuận với chủ trương nhưng mong tuyến đường gom thay thế sớm được hoàn thiện. Cùng với đó là tính toán đồng bộ việc thoát lũ vì các tuyến đường hiện hữu thường ngập sâu vào mùa mưa. Chính từ những ý kiến tại cuộc họp ở khu dân cư, địa phương tiếp tục rà soát phương án tổ chức giao thông, vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tinh thần ấy cũng được xã Quảng Điền vận dụng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án sửa chữa cầu Mụ Thúy, cầu Ông Lĩnh. Thay vì gửi giấy mời, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ánh Cầu cùng đoàn công tác đến tận nhà các hộ dân ở thôn An Xuân Đông để gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích về ý nghĩa của dự án. Khi những băn khoăn được tháo gỡ ngay tại sân nhà, các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để công trình triển khai đúng kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Ánh Cầu, muốn tạo được sự đồng thuận thì chính quyền phải gần dân, sát dân và đối thoại ngay từ cơ sở. Khi trực tiếp đến từng hộ, nhiều khúc mắc được giải quyết kịp thời, người dân hiểu rõ hơn quyền lợi cũng như ý nghĩa của công trình. “Đó cũng là cách để tháo gỡ những vướng mắc ngay từ đầu, tạo sự thống nhất trong Nhân dân và góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra”, ông Cầu nói.