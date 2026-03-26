Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

Từ 15h30' ngày 9/4, giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, giá dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít.

 Từ 15h30' ngày 9/4, giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh, trong đó, giá dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít.

Chiều 9/4, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ, kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học 800 đồng/lít; xăng không chì 800 đồng/lít; dầu diezel 1.000 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.344 đồng/lít (giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.199 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít (giảm 2.993 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 32.969 đồng/lít (giảm 9.872 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.613 đồng/kg (giảm 1.658 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, việc điều chỉnh lần này được thực hiện trên cơ sở diễn biến giảm của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, đồng thời tiếp tục điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Theo baochinhphu.vn
Giá xăng giảm mạnh, có loại giảm hơn 4.000 đồng/lít

Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ với mức giảm mạnh; trong đó xăng RON95-III về dưới 30.000 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu hỏa cũng được điều chỉnh giảm sâu.

Sửa đổi quy định về điều hành giá xăng dầu

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

Điểm chuẩn đại học một số ngành có thể giảm mạnh

Nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ giảm, nguyên nhân chủ yếu do đề thi tốt nghiệp THPT năm nay được đánh giá khó hơn so với mọi năm. Một số ngành có thể giảm từ 1 - 3 điểm, riêng khối B00 dự kiến giảm 2 - 3 điểm.

