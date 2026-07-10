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ClockThứ Ba, 14/07/2026 06:02

Đa phương thức xét tuyển: Đừng để nhiều lựa chọn trở thành cái bẫy

HNN - Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 bước vào giai đoạn quan trọng khi thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Việc các trường đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển và cho phép đăng ký nhiều ngành học cùng lúc đã mở ra cơ hội lớn để thí sinh có khả năng trúng tuyển.

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Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, không ít chuyên gia giáo dục cảnh báo đây cũng có thể trở thành cái bẫy nếu thí sinh lựa chọn ngành học theo cảm tính, chạy theo xu hướng hoặc chỉ đặt mục tiêu đỗ đại học mà bỏ qua năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Thực tế cho thấy, không ít người phải trả giá vì quyết định lựa chọn ngành học thiếu cân nhắc. Anh Lê Văn Thanh, ở phường Hóa Châu, là một trường hợp như vậy. Sau nhiều năm tốt nghiệp đại học ngành hội họa, anh vẫn chưa tìm được việc làm đúng chuyên môn. Hiện nay, anh phải làm đủ nghề để mưu sinh.

Theo anh Thanh, thời còn học phổ thông, thế mạnh của anh là các môn khối A (toán, vật lý, hóa học). Anh từng quyết tâm thi vào ngành Sư phạm toán của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhưng không trúng tuyển. Sau đó, anh chuyển sang học ngành Hội họa của Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ miễn có một tấm bằng đại học là được. Nhưng học không đúng sở thích, cũng không phù hợp với năng lực nên sau khi ra trường rất khó tìm việc. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không quyết định như trước nữa", anh Thanh chia sẻ.

Không chỉ anh Thanh, em Đặng Thị Phương Thảo, cũng ở phường Hóa Châu, đến nay vẫn chưa tìm được việc làm ổn định sau 5 năm tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm. Thảo cho biết, ngành học mà em yêu thích từ đầu là Chăn nuôi - Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Tuy nhiên, em sợ không đủ điểm vào ngành mình yêu thích nên đăng ký thêm nhiều ngành khác. Cuối cùng, em theo học ngành Công nghệ thực phẩm - ngành không thật sự phù hợp với sở thích cũng như năng lực của bản thân.

"Lúc đó em chỉ nghĩ miễn đỗ vào một ngành nào đó là được. Em nghĩ cứ học đại học hoặc cao đẳng rồi sẽ có việc làm. Nhưng càng học càng thấy mình không có hứng thú. Đến khi tốt nghiệp thì kiến thức chuyên môn không thật sự vững, xin việc cũng gặp rất nhiều khó khăn", Thảo tâm sự.

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, việc áp dụng đa phương thức tuyển sinh là xu hướng tất yếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tiếp cận giáo dục đại học. Thí sinh có thể sử dụng nhiều kết quả khác nhau như điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, các chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để đăng ký xét tuyển.

Việc được đăng ký nhiều nguyện vọng ở nhiều ngành, nhiều trường cũng giúp thí sinh chủ động hơn trong việc lựa chọn con đường học tập phù hợp. Tuy nhiên, theo  TS. Lê Văn Tường Lân, trước khi đăng ký nguyện vọng, mỗi thí sinh cần dành thời gian đánh giá đúng năng lực học tập, sở trường, tính cách và đam mê của bản thân. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, cơ hội việc làm cũng như xu hướng phát triển của từng ngành nghề trong những năm tới.

Đối với việc đăng ký nhiều nguyện vọng, TS. Lê Văn Tường Lân khuyến cáo thí sinh nên sắp xếp theo đúng thứ tự yêu thích, đặt ngành mình thực sự mong muốn lên vị trí cao nhất. Không nên vì lo sợ trượt mà đưa ngành ít yêu thích lên trước, bởi khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng cao hơn, hệ thống sẽ tự động xác nhận kết quả và thí sinh sẽ không còn cơ hội xét các nguyện vọng phía sau.

Bài, ảnh: Hoàng Triều
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