Sẵn sàng cho đi

Ông Nguyễn Quang Lược được vinh danh tại chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Vượt qua nỗi sợ

Ông Lê Quang Dương tâm sự: “Lần đầu tiên, tôi tham gia hiến máu tình nguyện là năm 2005 hưởng ứng đợt phát động của Công đoàn Giáo dục và Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy (cũ). Lúc đầu còn bỡ ngỡ và lo sợ nên tôi e ngại nhưng khi nhìn thấy các tình nguyện viên hăng hái hiến máu, tôi như được tiếp thêm động lực và đã mạnh dạn đăng ký hiến 250ml”.

Từ lần hiến máu đầu tiên ấy, hầu như năm nào có đợt vận động, ông Dương cũng tình nguyện tham gia. Tính từ năm 2005 đến nay, ông đã hiến máu 85 lần. Ông chia sẻ, mỗi lần chỉ hiến từ 250 - 350ml máu nhưng có thể góp phần cứu sống một người bệnh trong lúc nguy cấp. Theo ông, việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, bởi lượng máu đã hiến sẽ nhanh chóng được cơ thể tái tạo. Không chỉ vậy, mỗi lần hiến máu còn là dịp để bản thân được kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Sinh năm 1970, ở tuổi 56, ông Dương vẫn luôn sẵn sàng tham gia mỗi khi địa phương tổ chức hiến máu tình nguyện. Không dừng lại ở việc trực tiếp hiến máu, ông còn tích cực vận động người thân cùng tham gia. Hơn 20 năm qua, riêng ông đã hiến 85 lần; cùng với hai người con, gia đình ông đã hiến trên 90 đơn vị máu. Ngoài ra, ông còn khuyến khích nhiều người thân, đồng nghiệp tham gia hiến máu, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện tại trường học, nơi ông công tác và trên địa bàn phường.

Chia sẻ cứu người

Là cán bộ y tế, ông Nguyễn Quang Lược hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu đối với người bệnh. Vì thế, hiến máu và hiến tiểu cầu đã trở thành việc làm thường xuyên của ông suốt nhiều năm qua. Đến nay, ở tuổi 45, ông đã có 68 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, với nhiều kỷ niệm không thể nào quên.

Nhớ lại những ngày cuối năm 2025, khi mưa lũ bủa vây thành phố Huế, đường sá chia cắt, việc đi lại vô cùng khó khăn, nhưng nghĩ đến những bệnh nhân đang chờ truyền chế phẩm máu, ông Lược vẫn quyết tâm tìm đường đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế để hiến tiểu cầu. Trước đó, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông cũng nhiều lần vượt qua các chốt kiểm soát dịch, thực hiện đầy đủ các quy trình khai báo, xét nghiệm để đến hiến máu.

Với ông Lược, những thử thách ấy càng làm cho giá trị của sự sẻ chia trở nên ý nghĩa hơn. Ông tâm sự: “Những kỷ niệm đó giúp tôi hiểu rõ hơn sức mạnh của sự kết nối trong cộng đồng. Đó là trải nghiệm không thể quên và cũng là động lực để tôi tiếp tục hiến máu thường xuyên hơn”.

Gửi gắm đến những người đang điều trị bệnh, ông Lược nhắn nhủ: “Bạn không đơn độc, bởi sẽ luôn có những tình nguyện viên sẵn sàng đồng hành. Mong người bệnh hãy giữ vững tinh thần, kiên trì điều trị và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang theo hy vọng và bạn xứng đáng có cơ hội để viết tiếp ước mơ của mình!”.

Lan tỏa nghĩa cử đẹp

Không phải ngẫu nhiên mà phường Phú Bài có nhiều gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Nhiều năm qua, hoạt động hiến máu đã trở thành một phong trào thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương tham gia. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Câu lạc bộ Hiến máu (tiểu cầu) Hương Thủy, với lực lượng nòng cốt là các thành viên đến từ phường Phú Bài, đã được hình thành và phát triển với 42 thành viên.

Ông Lê Quang Dương và ông Nguyễn Quang Lược là hai thành viên tiêu biểu của câu lạc bộ. Đến với phong trào bằng tinh thần tự nguyện và mong muốn sẻ chia, họ đã truyền cảm hứng cho nhiều cán bộ, đồng nghiệp và người dân cùng tham gia hiến máu. Từ năm 2022 đến nay, hai ông cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè tham gia hiến hơn 200 đơn vị tiểu cầu tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế.

Điều đáng quý ở ông Lê Quang Dương và ông Nguyễn Quang Lược không chỉ là số lần hiến máu hay hiến tiểu cầu, mà còn ở sự bền bỉ của một hành trình kéo dài hàng chục năm. Từ những giọt máu âm thầm trao đi, họ đã góp phần cứu sống nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền cảm hứng để ngày càng nhiều người sẵn sàng hiến máu vì cộng đồng.