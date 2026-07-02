Giá xăng được điều chỉnh đồng loạt giảm

Giá xăng bán lẻ đồng loạt giảm vào chiều 9/7

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10 RON95-III 812 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Riêng mặt hàng dầu diesel, mazut tăng giảm trái chiều. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.740 đồng và mazut là 13.730 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít.

Liên quan đến xăng E10, mới đây, Tổ Công tác triển khai Thông tư 50/2025/TT-BCT đã có báo cáo gửi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn, sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến ngày 1/7. Theo báo cáo nêu, xăng E10 được bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Tổng mức tiêu thụ xăng sinh học (E5, E10) từ ngày 1 - 28/6 đạt khoảng 980 triệu lít. Trong đó, xăng E10 khoảng 924 triệu lít, chiếm 94,29% và xăng E5 khoảng 56 triệu lít, chiếm 5,71%.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng dầu và đều kinh doanh xăng sinh học, chủ yếu là E10. Có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục cung ứng xăng E5.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.